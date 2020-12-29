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【花展2021】明年3月一連10日全港18區公園園圃登場　「花中西施」杜鵑花遍全城

社會 17:31 2020/12/29

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香港花卉展覽2021將以杜鵑花為主題花。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，多項大型活動相繼取消或調整安排，一年一度在香港花卉展覽亦有新安排。康文署今日（29日）宣佈，原訂明年3月在銅鑼灣維多利亞公園舉辦的香港花卉展示，將移師至全港18區的園圃展出，同時透過網上向公眾展示。

康文署表示，明年香港花卉展覽以素有「花中西施」雅號的杜鵑花為主題花，並以「全城花・傳承愛」為主題。為減少人群聚集，減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險，原定於明年3月12日至21日在維多利亞公園舉行的香港花卉展覽將改於全港18區選定的公園設置精緻園圃展出，並透過網上形式呈現不一樣的香港花卉展覽。

點擊圖片即睇過往本港杜鵑花盛開的情況：

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康文署指，署方會在全港轄下場地遍植不同品種的杜鵑花，以配合「全城花・傳承愛」的主題；在花展舉行期間，香港科學館特別在館內舉行「花花世界感官遊」展覽，讓參加者利用五感去探索繽紛的花花世界，屆時香港中央圖書館及大會堂公共圖書館亦會特別設立園藝花卉書籍展覽作出響應，詳情有待公布。

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記者：陳曉瑩

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