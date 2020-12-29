【明星沽貨】杜汶澤賣康樂園帳面勁賺548萬　疫情下以筍價再租星級屋苑【多圖】

▲ 杜汶澤沽出大埔康樂園租住另一名人屋苑。

藝人杜汶澤跟太太田蕊妮居於大埔康樂園多年，早前有指杜汶澤於9月時沽出持貨7年的愛巢，帳面勁賺548萬。而日前市場有消息指，杜汶澤以低於市價租金，租住上水天巒雙號屋，租金被指是疫市下的筍價。

日前有報導指上水天巒日內瓦大道一幢雙號屋成功租出，單位實用面積1,846平方呎，連約1,484平方呎大花園，並有3房間隔，業主原叫價5萬元放租，近日以約4.6萬元租出，呎租約24.9元，新租客有指是藝人杜汶澤。

▲ 杜汶澤跟田蕊妮居康樂園7年。（取自facebook）

【大劉千金】呂麗君隨女兒劉秀盈學芭蕾舞 4億元豪宅客廳變母女練舞室【多圖】

而杜汶澤原有的大埔康樂園舊居，據知杜汶澤於2013年1,400萬元購入，在今年9月以1,948萬元售出，帳面勁賺548萬元。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

至於即將租住的上水天巒，屬名人屋苑，私隱度甚高，設有大型會所，在2010年開售時，吸引不少名人入貨，曾傳天王黎明斥資約3,200萬元購入該屋苑加倫大道一幢洋房。

另外，藝人黎耀祥、導演張堅庭、現代教育創辦人吳錦倫、行政會議成員羅范椒芬等，皆曾經租住或持有屋苑物業。目前黎耀祥仍與家人居於天巒。

【明星豪宅】汪明荃一身Gucci平台曬太陽 汪阿姐億元獨立屋盡騷珍藏名牌手袋【多圖】

▲ 上水天巒。（經濟日報圖片）

杜汶澤田蕊妮曾住加多利山

田蕊妮自1999年開始與杜汶澤拍拖，後來二人於2005年結婚，兩人經歷過多番波折，患難見真情，阿田早前離巢TVB，現為杜汶澤開設的網台拍攝節目。

據悉，田蕊妮與杜汶澤早年曾以朋友價3萬元租住位於加多利山，當時租價約8萬元的布力架街豪宅，並與劉德華為鄰。

在2013年，於推出雙倍印花稅前，杜汶澤以1400萬元，購入實用面積1180呎的大埔康樂園一幢洋房。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

杜汶澤跟太太田蕊妮居7年的康樂園，亦是明星聚居地，星級鄰居包括有歌神許冠傑、陳小春、古巨基等。

好客的田蕊妮和杜汶澤，在舊居常邀朋友到家作客，杜汶澤亦會下廚招呼朋友，在疫情前於寬闊的客廳內常搞聚會，在其社交平台不乏家中靚相。

從相片所見，他們的愛巢以淺木色為主，感覺簡約舒適。屋內落大玻璃窗，令空間感更十足。

同場加映：英國置業有子女首要考慮校網 鄧藹霖：自住物業不宜隔山買牛