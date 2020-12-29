【醫護確診】佛教醫院一名護士初步確診　曾分別與兩批醫護聚餐

▲ 聯合醫院2D病房群組再增一名護士確診。（資料圖片）

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（29日）新增53宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，本地個案佔50宗，當中14宗屬源頭不明，患者年齡介乎6個月至86歲。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，再多兩名公立醫護人員初步確診，包括一名佛教醫院內科病房女護士，曾為一名確診病人收集深喉唾液樣本，期間有配帶外科口罩和手套，但沒有配帶面罩，12月24日曾進行測試結果陰性，後因發燒再進行測試，昨日檢測結果初步呈陽性。

何婉霞表示，涉事的病房已經暫停接收新症，而該名染疫女護士曾與兒童醫院、仁濟醫院、東區醫院、伊利沙伯醫院以及瑪嘉烈醫院等5名護士食飯，亦增與5名東區醫院同事聚餐，故此相關護士也需要接受檢疫。

何婉霞亦指出，聯合醫院2D病房群組再增一名護士確診，曾照顧病人，群組累計有20人染疫。

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記者：陳麗娜