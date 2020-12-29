【求職陷阱】移民加國網上搵工要小心　假招聘廣告

▲ 有意移民加拿大搵工人士，亦要小心提防，以免誤墮網上假招聘騙局！

加拿大政府日前公佈惠及港人的移民政策，加快批核擁有有效香港特區護照或BNO護照的港人，申請開放工作簽證或學生簽證的程序。不過近日另有外媒報道，加拿大的網上假招聘廣告泛濫，今年已有逾2千宗的網上就業騙案發生。所以有意移民加拿大搵工人士，亦要小心提防，以免誤墮搵工騙局！

據《CBC》引述加拿大反詐騙中心（Canadian Anti-Fraud Centre）的數據顯示，截至今年11月底，加拿大皇家騎警（RCMP）已接獲超過2100宗有關網上招聘詐騙的投訴個案，比2019年全年共1,764宗的類似個案數字有所增加。而今年大部分詐騙案都是在新冠肺炎疫情爆發後出現，偽冒招聘廣告中較多涉及金融財務機構，招聘職位包括行政助理、多範疇項目經理、其他文職工作等。

高級皇家騎警情報分析師Jeff Thomson表示，有詐騙公司會複製其他組織的官方網站設計，刊登網上招聘廣告，以假亂真，藉此吸引有意找尋工作的人士。並以疫情肆虐為由，表示無法親自面試。

他舉例指，有受害人登入此類網上招聘廣告後，被要求登入該「公司」官網連結，令求職者信以為真，並按網頁要求提供個人資料如駕駛執照、電話號碼、地址等，甚至被要求支付求職與履歷行政費。

求職者一般因為心急尋找工作，或彈性工作時間、高薪酬等條件吸引，而騙徒正好利用這些心態弱點催促事主提交資料。所以他又提醒求職者要保持冷靜，應透過不同途徑對招聘的公司及企業作出查詢，除自行登入其公司網站外，也可致電該公司詢問是否曾登廣告聘請相關人才。

責任編輯：張寶燕