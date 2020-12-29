【疫情下的各行各業】陳恩碩《2020》MV為港人打氣　鄭丹瑞+Ben Sir驚喜現身　【有片】

▲ 本地舞台劇導演兼音樂劇創作人陳恩碩（Tom）推出歌曲《2020》MV。

本地舞台劇導演兼音樂劇創作人陳恩碩（Tom）最近於網上開設「E片實驗室」頻道，推出歌曲《2020》MV講述疫情下的香港，並邀得鄭丹瑞、歐陽偉豪（Ben Sir）、黃夏薏等客串演出，為香港人打氣。

陳恩碩並包辦《2020》MV的作曲、填詞、監製、導演及客串演出，以輕鬆搞笑方式娛樂大家。

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▲ （影片截圖）

陳恩碩找來一眾音樂劇演員姜嘉琳、陳君浩、羅逸生、梁慧儀、黃翠儀、葉芷妡、楊尚霖、何政彥、陳亭熹、翟佩雲、劉錫瑋、唐加威、呂思平、劉淑儀及何岸珊參與演出，為大家載歌載舞。

MV中有不少彩蛋位，鄭丹瑞、歐陽偉豪、林柏希、譚偉權、黃夏蕙及馮凱淇齊齊驚喜現身，分飾各行各業人士訴說疫情下的苦況。

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MV末部寫下：「2021．世界會好返」以及「新年快樂」，縱然今年不易捱過，但Tom也希望《2020》 一曲能帶給大家更多鼓勵。