  • 22°C
香港時間 : 20201229日 (二) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情下的各行各業】陳恩碩《2020》MV為港人打氣　鄭丹瑞+Ben Sir驚喜現身　【有片】

娛樂 15:00 2020/12/29

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

本地舞台劇導演兼音樂劇創作人陳恩碩（Tom）推出歌曲《2020》MV。

本地舞台劇導演兼音樂劇創作人陳恩碩（Tom）最近於網上開設「E片實驗室」頻道，推出歌曲《2020》MV講述疫情下的香港，並邀得鄭丹瑞、歐陽偉豪（Ben Sir）、黃夏薏等客串演出，為香港人打氣。

陳恩碩並包辦《2020》MV的作曲、填詞、監製、導演及客串演出，以輕鬆搞笑方式娛樂大家。

【我們的青春日誌】感謝星級團隊出錢出力支援業界　陳恩碩為香港人打氣：堅守信念夢想可實現

（影片截圖）

陳恩碩找來一眾音樂劇演員姜嘉琳、陳君浩、羅逸生、梁慧儀、黃翠儀、葉芷妡、楊尚霖、何政彥、陳亭熹、翟佩雲、劉錫瑋、唐加威、呂思平、劉淑儀及何岸珊參與演出，為大家載歌載舞。

MV中有不少彩蛋位，鄭丹瑞、歐陽偉豪、林柏希、譚偉權、黃夏蕙及馮凱淇齊齊驚喜現身，分飾各行各業人士訴說疫情下的苦況。

【我們的青春日誌】鄭丹瑞+陳潔靈義演助同行紓困　導演陳恩碩：很多舞台劇朋友被迫轉行

    點擊圖片放大
    +3
    +2

MV末部寫下：「2021．世界會好返」以及「新年快樂」，縱然今年不易捱過，但Tom也希望《2020》 一曲能帶給大家更多鼓勵。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【我們的青春日誌】感謝星級團隊出錢出力支援業界　陳恩碩為香港人打氣：堅守信念夢想可實現
16:10 2020/09/30
【我們的青春日誌】感謝星級團隊出錢出力支援業界　陳恩碩為香港人打氣：堅守信念夢想可實現
【我們的青春日誌】鄭丹瑞+陳潔靈義演助同行紓困　導演陳恩碩：很多舞台劇朋友被迫轉行
19:19 2020/09/15
【我們的青春日誌】鄭丹瑞+陳潔靈義演助同行紓困　導演陳恩碩：很多舞台劇朋友被迫轉行
【開通爸爸】鄭丹瑞不阻女兒跳鋼管舞　開明教導關係融洽：阿女周日自動返家食飯
10:41 2020/11/30
【開通爸爸】鄭丹瑞不阻女兒跳鋼管舞　開明教導關係融洽：阿女周日自動返家食飯
鄭丹瑞 Ben Sir 黃夏蕙 疫情 新冠肺炎疫情 正能量 MV 導演 舞台劇 娛樂人物職業

最高瀏覽

【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
15:51 2020/12/28
【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣
16:59 2020/12/28
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣
【嫁到世界邊端】旅遊達人謝茜嘉結婚　閃嫁摩洛哥男友被指離商台移民
今日 10:45
【嫁到世界邊端】旅遊達人謝茜嘉結婚　閃嫁摩洛哥男友被指離商台移民