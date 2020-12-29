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「賢學思政」指遭警告或犯港區國安法　警方稱屬警務處國家安全處人員

政治 17:40 2020/12/29

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（王逸戰Instagram）

團體「賢學思政」表示，早前赴警署報到時，被自稱「國安人員」查問資金來源、組織理念等，更被警告，過去行動已違犯港區國安法，不排除未來會直接拘捕。警方在社交網站稱，警務處國家安全處人員，曾與「賢學思政」成員會面。

「賢學思政」召集人王逸戰表示，4名成員上月底在旺角設街站被捕，上周到警署報到時，有自稱「國安人員」分別將4人帶進房間查問。他又指，由於有關人員自稱「國安人員」，令他們誤解是國安公署人員，並澄清相信，有關人員是來自警務處國家安全處。

王逸戰又指，當時被詢問是否支持香港獨立，警員手持厚文件，記錄其過去言行。他強調，組織自成立起，未有收取任何資金，而他亦會堅持主張。

警方昨日亦指，絕無國安公署人員，在旺角警署內會見，以及警告「賢學思政」成員，但當時有警務處國家安全處人員與他們會面，並警告若有人干犯港區國安法，定會嚴肅跟進，絕不姑息，而至今有40人被警務處國家安全處拘捕，全數是由警方自行調查、搜證及拘捕，冀相關組織能認清事實，停止製造失實謠言。

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責任編輯：陳宛彤

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