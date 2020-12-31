【校長訪問】與學生亦師亦友60歲舊生成鄰居　林浣心：與學生建立關係是最大回報

▲ 林浣心指能夠與學生建立一生一世的關係，是她最大的回報。

人稱「Snoopy校長」的林浣心在1974年投身教育界，先後在聖羅撒學校、協恩小學及英華小學任老師及校長。不過鮮為人知的是，她初出茅廬時，曾在夜間官立中學當兼職老師。對於在夜官中任教的經歷，她記憶猶新，

那時候我早上在聖羅撒學校教小學生，晚上到伊利沙伯中學教中學生。夜官中的學生全都是適齡學童，他們由晚上6點9讀到9點9，非常勤力。

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與60歲舊生成鄰居

那時林浣心一星期只教兩至三晚，擔任中二學生的班主任，其中一位學生Irene，是她現時在英國利物浦的鄰居，至今仍保持友好關係。林浣心笑言，現年60歲的Irene是年紀和她最接近的學生。Irene畢業後嫁去英國，林浣心在過往數十年，每次去英國時，只要有空都會去利物浦探望她，更會住在她家。

▲ 林浣心和Irene現為英國鄰居。（林浣心提供）

多次居住下來的經歷，令林浣心慢慢熟悉利物浦的社區，更萌生在該處退休的想法。現時林浣心經常和Irene結伴旅遊，探望在英國各處的舊生。

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與舊生建立關係是最大回報

移居英國之後，林浣心發現當地不同城市都有舊生的蹤影，便邀請他們來家留宿一晚。沒有子女的林浣心，笑稱自己在照顧這班大男生的過程，體會當媽媽的心情。準備一日三餐，處理家頭細務，一點也不輕鬆。林浣心指留在英國的時間，廚藝進步許多，以往從不踏進廚房的她，為了宴客端出炒麵、小菜、瑞士卷。

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從事教育工作45年，林浣心教過的學生多不勝數。旁人都驚訝，她如何記住眾多學生的名字，她反問：「點會唔記得？你有放佢喺心上面嘅話，唔使專登諗都記得。」林浣心香港的家，放滿學生來信、合照，以及手作禮物，蘊含一個個珍貴回憶。

從立志當一名好老師，到現在放下教鞭，林浣心一路走來，都堅持一個信念：教育是一生一世的事。回顧45年的教學生涯，林浣心指自己「無悔」，能夠與眾多學生建立長久的關係，是她最大的回報。

那種回報，不是實際的利益，而是你知道，對方的心中有你，你的心中也有他。

卸下校長身份，林浣心卻不曾離開「教育」，繼續做學生的伯樂，鼓勵他們成材。

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記者：胡嘉儀