4個工程學會組成聯合渠務小組　倡政府加強規管樓宇渠管改裝

▲ 4個工程學會組成渠務聯合工作小組，為市民建政府提供意見。（陳國峰攝）

近日多宗環境傳播的新冠肺炎個案令人對喉管問題加倍關注，4個工程相關學會近日組織聯合工作小組，希望向政府和公眾提供渠務相關的建議。小組指出由於喉管裝修不受規管，管，業主委託無專業知識的工人裝修後，喉管往往會出現連接錯誤的情況，增加住戶的染疫風險。小組顧問，香港工程師學會前會長張志剛就指，由於「三無大廈」難以組織樓宇檢查，當中更有機會出現劏房渠管亂駁，渠管出現問題的風險「絕對會大」；小組召集人，香港工程師學會會長源栢樑則建議政府盡快為渠務工匠訂立發牌制度，長遠杜絕不合規改動喉管的情況出現。

聯合工作小組由香港工程師學會（屋宇裝備分部）、英國屋宇裝備工程師學會-香港分會、英國特許水務工程師學會-香港分會和屋宇設備運行及維修行政人員學會組成。小組召集人源栢樑指分別向住戶、裝修工人、管業處提出意見，協助他們確保家中無「吸疫」風險。

源栢樑建議住戶，如渠管安裝於屋內，應避免在渠管上放置重物，否則會加快渠管損耗。另外，亦應定時目測檢查管道有否有破裂情況或錯誤接駁、如座廁去水有微風吹動或聞到異味，亦應及早留意並向管業處查詢。

至於裝修工人，應該適當接駁座廁污水及排污渠管，避免擅自改裝、所有喉管的接駁口亦應適當安裝封實、裝修時垃圾和泥頭應棄置於指定地方，避免掉落水管形成堵塞。

而管業處亦應定期進行管道檢查、檢查時應聘請專業人士負責和跟進、定期進行高壓噴射和管道清潔、定期更換老化的管道和連接配件。

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記者：陳梓蔚