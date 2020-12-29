【一肝救兩命】2歲雙胞胎小兄弟患罕見病急求肝 獲9歲兒童捐出屍肝重獲新生

▲ 2歲雙胞胎小兄弟患罕見病急求肝，獲9歲兒童捐出屍肝重獲新生。

現代醫學昌明挽救了許多生命，內地一對2歲雙胞胎小兄弟去年突發高燒，入院檢查驚揭同患罕見病「肝醣原累積症」，併發多種症狀被送入ICU，急需捐肝續命。而日前醫生團隊獲得一名9歲兒童的屍肝，成功將肝臟一分為二移植給小兄弟，讓他們重獲新生。

綜合內地媒體報道，雙胞胎兄弟出生後不久，父母就先後離家出走，由爺爺嫲嫲撫養長大。去年除夕，雙胞胎弟弟突然發高燒至41.5度，肚子脹大，經醫院檢查後確診為「肝醣原累積症」。

「肝醣原累積症」是一種罕見嬰幼兒先天性隱性遺傳性糖原代謝紊亂性疾病，發病率約為十萬分之一。由於患者肝臟內糖原代謝酶先天缺陷，導致糖原分解障礙，從而造成肝、腎、肌肉、小腸等不同組織器官中糖原或異型糖原過多累積，嚴重可致肝臟增大、呼吸困難等症狀，唯一根治方法是肝臟移植。

弟弟確診後，哥哥也有同樣情形，兩兄弟因嚴重肺炎、低血糖、酸中毒等多種症狀先後進入ICU，命懸一線。

內地首宗成功案例

兩兄弟其後獲上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院，安排進行肝臟移植手術。醫生團隊用一個意外死亡的9歲兒童屍肝，在死者家屬同意下移植給小兄弟。團隊將465g右半肝移植給哥哥，再將335g左半肝移植給弟弟。

該院肝臟外科主任夏強表示，這是團隊首次為一對雙胞胎同時進行肝移植手術，目前雙胞胎已撤除呼吸機，順利康復中。據報道指，這是內地首宗通過劈離技術，用一個供肝同時拯救一對雙胞胎的成功案例。

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責任編輯：羅嘉欣