【醫學尖子】中學起當義工曾訪愛滋村貧困山區　90後熱心醫生獲獎學金赴牛津讀碩士

▲ 梁雅媛將到牛津深造，研讀臨床醫學、公共衞生和公共政策。

擁有高尚醫德，不斷學習提高醫術，是當一名好醫生的重要條件。25歲的梁雅媛（Rachel）剛畢業於香港中文大學醫學院，現為實習醫生，她從中學起到醫院擔任義工、亦到訪中國愛滋村服務，令她決心當上醫生，希望為貧困人士提供相宜可行的醫療。而她剛獲選為2021年度「羅德學人」（Rhodes Scholars），將獲羅德獎學金赴英國牛津大學攻讀研究生。

▲ Rachel獲選為2021年度的「羅德學人」。（受訪者提供）

Rachel中學就讀拔萃女書院，學業成績不俗，特別喜歡科學研究，她亦享受與人相處，幫助別人，自初中起就到聯合醫院當義工，做探訪工作近3年，聆聽長者的需要，

當時我沒有醫療知識，但透過跟患者聊天，可以了解他們經歷甚麼困難，不但是肉體上，更多是心靈上的擔憂、顧慮。

她亦在這段時間認識醫生的工作，醫生除了為病人提供治療，亦需要與患者家屬同行，即使有時無法令患者起死回生，仍可與家屬一起陪伴患者走最後時光。

探訪愛滋村

熱心助人的性格，令Rachel在中四、中五時當選香港傑出學生及香港十大優秀青年。傑出學生獎主辦單位安排得獎學生，到訪位於安徽阜陽的愛滋村進行義工服務。

Rachel憶述，在愛滋村探訪的兩星期，她了解到很多父母當年是因賣血、共用針筒及體液接觸而感染愛滋病，病情會在10年內發作，又得不到適當治療，很快便離世，遺下不少孤兒，部分遺孤在出生時透過母乳染疫，亦有部分孩子並無感染。

這些孩子很可憐，因為當地人知識不足，以為孩子是剋星，剋死了父母，所以往往沒有人理會他們。

到英美大學交流

DSE後，Rachel考入中大醫學院，向醫學路進發。大二時，Rachel曾到美國布朗大學當交流生，並參與一些非牟利機構的醫療外展活動。在大二及大三的暑假，她亦到英國牛津大學參與流行病學研究，主要是研究心血管疾病病發的情況，需要處理和分析大量數據，同時給予她機會與其他學者進行討論，擴闊眼界。

牛津的教學很務實求真，亦具啟發性，無論是世界多知名的教授，都會跟我們有傾有講，教學氣氛濃厚，每個人都很投入研究，令我很想再回去深造。

她亦曾經在國際智庫機構ACCESS Health International與世界衞生組織合作制定區域衞生政策框架，又在多間數碼醫療科技公司研究亞太地區數碼醫療的解決方案。

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柬埔寨村落服務

不過，Rachel沒有因學業繁忙而放棄義工服務，自大一起就加入由一群大學生成立的「夢行動」（Project Little Dream）義工計劃，他們在港籌款，於柬埔寨的貧困村落建學校。

而Rachel亦利用醫療知識，在當地推廣公共衛生意識，包括食水、性教育、眼科服務等。他們亦設計低成本環保洗手間，做好通風、透光等，教導村民人畜要分開如廁，否則很容易感染傳染病。

在這裡的服務擴大了我對醫學範疇的認知，醫生不只在醫院搶救生命，也可透過公共衛生教育救人。

醫學院畢業後，Rachel目前於明愛醫院當實習醫生，而她憑著優異的成績和對弱勢社群醫療的熱心，獲選為2021年度「羅德學人」（Rhodes Scholars）。

她獲羅德獎學金全額資助，將於2021年10月到英國牛津大學攻讀碩士課程，研讀臨床醫學、公共衞生和公共政策，希望能更好地了解醫療系統面臨的挑戰，未來亦盼當一個能兼顧臨床醫學及研究的醫生。

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記者：林愛娜