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【新冠肺炎】餐飲業調查指近8成受訪食肆經營困難　未來3個月恐現大型裁員或結業潮

社會 18:03 2020/12/29

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餐飲業調查指近8成受訪食肆經營困難，未來3個月恐現大型裁員或結業潮。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐本港將近一年，全港食肆在疫情下多番被港府勒令暫停晚市堂食或停業。飲食業界一項調查指，近8成受訪食肆指現時經營困難，業界對未來的悲觀情緒升溫，未來3個月恐現大型裁員或結業潮，冀政府再推支援。

點擊圖片即睇食肆禁晚市堂食情況：

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稻苗學會於今年12月17日向餐飲業界進行了一次網上問卷調查，就現時及未來餐飲營運情況收集意見，調查結果如下：

經營環境

  • 77.9%受訪者表示現時經營困難
  • 19.9%受訪者已倒閉或面臨倒閉

裁員計劃

  • 35.3%受訪者指現時未有裁員，但有裁員計劃
  • 16.2%受訪者已裁減20%員工
  • 9.6%受訪者已裁減30%員工
  • 25.7%受訪者回覆現時暫無裁員

倒閉風險及經營信心

  • 70.6%受訪者表示未來三個月內存在倒閉風險
  • 73.5%受訪者未來三個月內有裁員計劃
  • 47.1%受訪者對下一階段的經營發展沒有信心
  • 41.9受訪者對下一階段的經營發展信心只是一般

點擊即睇更多食肆禁晚市堂食圖片：

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稻苗學會指，餐飲企業對未來的悲觀情緒升溫，未來3個月將會預見有大型的裁員和結業潮出現，現時最需要幫助的是中小企，倒閉風險最大，應針對性加以援助；希望政府盡快解決疫情並清零，從而解除限聚令，餐飲經營才能如常；企業普遍現金流緊絀，入不敷出，望政府加推百分百擔保貸款額；政府帶頭減租，並推出稅務寬減誘因令業主主動減租解困；應拓闊第四輪抗疫基金至包括食物製造廠、商場Food Court、會所牌、飯堂等，並增加資助金額。

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記者：陳曉瑩

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