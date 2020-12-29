【沒血緣的愛】堅持收養命懸一線早產嬰　11孩媽媽率全家陪愛兒走過最後8天

▲ 愛心媽媽堅持收養一名早產嬰，陪伴他走過最後8天。

沒有血緣的愛能有多深，可從美國一名11孩媽媽身上體會到。48歲來自美國加州的Julie Chambers與50歲丈夫結婚25年，透過寄養、領養和親生3名孩子，合組成11孩的大家庭。Julie早前在社交媒體分享一次收養早產嬰的8天經歷，感動了無數網民。

據英國《都市報》早前訪問報道，這對愛心夫婦育有3名分別25歲、23歲和20歲的親生子女，自2008年開始成為寄養家庭，2010年領養首名孩子，現已11歲，夫婦之後在9年間再領養7孩。

▲ 全家總動員探望弟弟。（Julie網誌圖片）

11孩有8個患特殊問題

Julie在自己的網誌中提到，11孩之中有8個有特殊問題，包括自閉症、癲癇症、腦癱、神經系統疾病及發育遲緩等，其中一個早產兒未能存活。

她在社交媒體撰文分享感人經歷，去年她收到領養配對通知，其家庭將會增添一位預產期2019年8月的男孩。後來Julie收到不幸消息，男孩的媽媽提早穿羊水，比預產期早了16周，醫護人員已全力挽救，Julie只有為兩母子祈禱。

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超級早產兒提早16周出世

可是Julie收到醫院通知，希望她能前來探望。當她抵達時，發現該媽媽開始宮縮，嬰兒比預期早16周出世，成為超級早產兒，身體非常細小。

當時醫生已表明，男嬰生存的機會極低，隨時會離開。Juile認為要盡養母責任，決定留下來陪伴他走過最後的日子。「我們不想他獨自一人，他需要我們陪伴。」

▲ 在確定兒子離世後，Julie終能抱起兒子。（facebook圖片）

Julie原本計劃了周末家庭旅行，變成全家總動員到嬰兒深切治療部陪伴初生弟弟。Julie取消原定所有行程，為所有孩子安排入住醫院附近的酒店。

當一家人看到男嬰小小的身軀插滿喉管、被電線纏繞，感到非常心痛；男嬰亦染上病菌，令Julie非常擔憂，終日在旁為男嬰祈禱。

我看到那個美麗、神奇的BB正為生存而戰。

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男嬰8天後不治 媽媽擁入懷

Julie和家人陪伴了男嬰8天，直至看到腦電圖（EEG）的屏幕只有一條橫線，確定男嬰已離開人世，Julie當場崩潰大哭。醫護拔除男嬰所有喉管和電線，讓Julie可以把男嬰抱入懷中。

在抱起BB的數小時中，我更愛他，我和他一起睡覺，度過了美好的時光。

Julie在文末中感言，與其他人一生相比，僅與孩子相處8天是遠遠不足夠，但她們相當珍惜每一刻，而BB的小腳印已永遠印入他們的心。

有人問我如何愛一個不是親生的孩子，我的回答總是，為何不可以？他需要我們，我們也需要他，這就是家庭的定義。

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責任編輯︰林綺玲