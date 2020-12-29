  • 22°C
香港時間 : 20201229日 (週二) 19:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【沒血緣的愛】堅持收養命懸一線早產嬰　11孩媽媽率全家陪愛兒走過最後8天

育兒經 18:33 2020/12/29

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

愛心媽媽堅持收養一名早產嬰，陪伴他走過最後8天。

沒有血緣的愛能有多深，可從美國一名11孩媽媽身上體會到。48歲來自美國加州的Julie Chambers與50歲丈夫結婚25年，透過寄養、領養和親生3名孩子，合組成11孩的大家庭。Julie早前在社交媒體分享一次收養早產嬰的8天經歷，感動了無數網民。

據英國《都市報》早前訪問報道，這對愛心夫婦育有3名分別25歲、23歲和20歲的親生子女，自2008年開始成為寄養家庭，2010年領養首名孩子，現已11歲，夫婦之後在9年間再領養7孩。

全家總動員探望弟弟。（Julie網誌圖片）

11孩有8個患特殊問題

Julie在自己的網誌中提到，11孩之中有8個有特殊問題，包括自閉症、癲癇症、腦癱、神經系統疾病及發育遲緩等，其中一個早產兒未能存活。

她在社交媒體撰文分享感人經歷，去年她收到領養配對通知，其家庭將會增添一位預產期2019年8月的男孩。後來Julie收到不幸消息，男孩的媽媽提早穿羊水，比預產期早了16周，醫護人員已全力挽救，Julie只有為兩母子祈禱。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

超級早產兒提早16周出世

可是Julie收到醫院通知，希望她能前來探望。當她抵達時，發現該媽媽開始宮縮，嬰兒比預期早16周出世，成為超級早產兒，身體非常細小。

當時醫生已表明，男嬰生存的機會極低，隨時會離開。Juile認為要盡養母責任，決定留下來陪伴他走過最後的日子。「我們不想他獨自一人，他需要我們陪伴。」

在確定兒子離世後，Julie終能抱起兒子。（facebook圖片）

Julie原本計劃了周末家庭旅行，變成全家總動員到嬰兒深切治療部陪伴初生弟弟。Julie取消原定所有行程，為所有孩子安排入住醫院附近的酒店。

當一家人看到男嬰小小的身軀插滿喉管、被電線纏繞，感到非常心痛；男嬰亦染上病菌，令Julie非常擔憂，終日在旁為男嬰祈禱。

我看到那個美麗、神奇的BB正為生存而戰。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

男嬰8天後不治 媽媽擁入懷

Julie和家人陪伴了男嬰8天，直至看到腦電圖（EEG）的屏幕只有一條橫線，確定男嬰已離開人世，Julie當場崩潰大哭。醫護拔除男嬰所有喉管和電線，讓Julie可以把男嬰抱入懷中。

在抱起BB的數小時中，我更愛他，我和他一起睡覺，度過了美好的時光。

Julie在文末中感言，與其他人一生相比，僅與孩子相處8天是遠遠不足夠，但她們相當珍惜每一刻，而BB的小腳印已永遠印入他們的心。

有人問我如何愛一個不是親生的孩子，我的回答總是，為何不可以？他需要我們，我們也需要他，這就是家庭的定義。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【沒血緣的愛】收養兩孩赴法庭簽幸福契約書　台灣愛心夫婦︰人生變得更圓滿
15:40 2020/11/27
【沒血緣的愛】收養兩孩赴法庭簽幸福契約書　台灣愛心夫婦︰人生變得更圓滿
【沒血緣的愛】育兩兒愛心夫婦領養被棄女嬰　視養女為一家人︰心生的女兒
17:30 2020/11/25
【沒血緣的愛】育兩兒愛心夫婦領養被棄女嬰　視養女為一家人︰心生的女兒
【愛心領養】2個月大遭生父虐打致頭部受創　4孩愛心夫婦領養男嬰以愛照料成長
16:49 2020/11/13
【愛心領養】2個月大遭生父虐打致頭部受創　4孩愛心夫婦領養男嬰以愛照料成長
爸媽心聲 家庭關係 正能量 懷孕 生育 育兒心得 領養 治療 美國

最高瀏覽

【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
15:51 2020/12/28
【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣
16:59 2020/12/28
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣
【嫁到世界邊端】旅遊達人謝茜嘉結婚　閃嫁摩洛哥男友被指離商台移民
今日 10:45
【嫁到世界邊端】旅遊達人謝茜嘉結婚　閃嫁摩洛哥男友被指離商台移民