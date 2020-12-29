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【另類教仔】狠母疑掉小朋友入垃圾桶當懲罰　西貢街坊：小朋友喊得好淒涼

育兒經 18:05 2020/12/29

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

西貢有名媽媽將小朋友丟入大型垃圾桶作懲罰。

小朋友總有頑皮不聽教的時候，父母都會有自己一套教仔方式，可是，有時未免過火，令旁人感到嘩然。近日，有網民就在西貢竟然目睹有媽媽將小朋友丟入大型垃圾桶作懲罰，網民表示過份之外，亦有受感染病毒的風險。

丟孩子落垃圾埇

近日有網民在Facebook群組「西貢人日報」發帖文，並分享了相片，見一個放在三色回收桶旁的大型高身垃圾桶前有一名女子，該女子頭戴黑色鴨咀帽，估計是媽媽，隱約見到她抱起一名孩子，動作是將手上的孩子放入垃圾桶內。發帖者︰

揼個小朋友入垃圾桶作懲罰，喊得好淒涼。

有關帖文亦在其他網上討論區被轉載，網民紛紛大罵阿媽教仔方法不人道，有虐兒之嫌。留言表示「講到小朋友喊得好淒涼，有冇人性？」

此外，更多網民擔心疫情下影響孩子健康，垃圾桶會有大量垃圾，包括口罩、紙巾，小朋友待在垃圾堆內，會有機會沾上不同的細菌與病毒。網民斥責媽媽有問題，不保護孩子，反而令孩子暴露在風險中，留言擔憂媽媽「自製垃圾桶群組」，孩子會否因而中了新冠肺炎，到時後悔莫及。

同場加映︰不滿12歲女出夜街玩　惡母當街箍頸㩒地懲罰如「打摔角」

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責任編輯：王明芳

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