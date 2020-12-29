【財政預算案2021】廠商會︰港府應推出第三期「保就業」計劃　支援部分行業

▲ 廠商會指出，本港失業率和就業不足率高企，建議當局為部分行業實施第三期「保就業」計劃。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，影響本港經濟，香港中華廠商聯合會（廠商會）就下年度的財政預算案提出建議。廠商會指出，本港失業率和就業不足率高企，在現時疫情反覆的情況下，預料未來一段時間就業市場的狀況仍然嚴峻，建議當局為部分行業實施第三期「保就業」計劃，並根據不同行業的具體情況和需要，釐定補貼的比例、申請條件和資助期限。

當局將推出第四輪防疫抗疫基金，廠商會希望政府加快現金補助的審批，幫助因疫情而經營受阻的行業紓解燃眉之急，又建議政府精準投放資源於有需要領域，針對部分行業，如製造業和進出口貿易業等，制定進一步的紓緩和解困措施。

就政府擬增加「勞工假」，逐步將法定假期由12天增至17天，廠商會呼籲政府三思而行，暫緩推動改變法定假日的安排，並就有關議題，向社會上的各持份者作進一步諮詢。廠商會解釋，工商界現時除面對疫情和經濟不景的挑戰外，亦需面對今年年底生效的增加產假和法定侍產假的新法例，在此情況下增加「勞工假」無疑令工商界百上加斤。另外，廠商會亦提出，凍結最低工資於現時水平，讓企業休養生息。

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記者︰尹櫻霖