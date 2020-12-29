涉侮辱國旗及非法集結罪成　鍾翰林判監4個月

▲ 鍾翰林涉侮辱國旗等罪，今於西九龍裁判法院被判囚4個月。(經濟日報資料圖片)

前學生動源召集人鍾翰林去年5月涉於立法會示威區，毁壞親政府團體「保衛香港運動」一面國旗，經審訊後被裁定侮辱國旗及非法集結兩罪成，今（29日）於西九龍裁判法院被判監4個月。裁判官指案件暴力規模較細及持續時間較短，當時現場警員亦沒有阻止被告，惟當時引發暴力的可能性不容忽視。

被告鍾翰林（19歲）早前經審訊後，被裁定侮辱國旗罪及非法集結兩罪名成立。控罪指，被告於2019年5月14日，在立法會綜合大樓指定示威區，無合法辯解而公開及故意玷污或侮辱國旗；以及在同一地點參與非法集結。

裁判官判刑時指，報告顯示被告不適宜判入勞教中心，而鑑於被告有其他案件在身，更新中心及教導所亦不適合被告，因此將判以監禁。

裁判官續指，刑期須考慮到國旗侮辱程度，而被告在案發時，在國旗沒有接觸到自己的情況下，主動伸手搶「保衛香港運動」人士的國旗，使到旗杆斷掉，被告及後拿著國旗跑到空曠位置，屈膝跳起及拋高國旗，使得行為被更多人看見，這使侮辱程度相對較高，加上現場有各不同派別人士，行為可能引起在場人士更激烈反應。

惟裁判官指，當時涉案人數不多，雖仍屬夥同犯案，但無證據顯示被告有預謀下犯案，而非法集結人數較少，暴力規模較細及持續時間較短，案發時現場警員亦沒有阻止被告行為。

最終裁判官考慮到，非法集結影響深遠及引發暴力的可能性不容忽視，判處被告監禁4個月。

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記者：王仁昌