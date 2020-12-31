【送禮生果】果欄達人推介熱賣日本士多啤梨　佐賀黑酢清香多汁

▲ 果欄專家分析介紹5款熱買的日本士多啤梨。

終於到了日本士多啤梨盛產季節！想知今年那一款士多啤梨最香、最甜、性價比最高？等果欄專家一一為你介紹！身為士多啤梨迷的你就絕對不能錯過！

果欄游炎記負責人琪琪表示今年有5款熱買的日本士多啤梨。每一款都有特別之處，如一直深受歡迎的佐賀黑酢、性價比高的佐賀「草莓小姐」，產量稀少的奈良古都華品種等等。

▲ 果欄游炎記負責人琪琪指每款士多啤梨各有特色。（曾嘉文攝）

產量最多－福岡博多「甜王」

▲ 福岡博多甜王在12月22日的售價為130元1盒（1盒2包），相對地便宜。（曾嘉文攝）

產自福岡縣的「甜王」，是香港最多人認識士多啤梨品種，形狀較大及呈不規則形狀，外表呈鮮紅色，果肉呈淡粉紅色，甜中帶酸。當中，再細分作DX（Deluxe）及G（Giant）兩種。DX 級別較高，排列較為整齊美觀，多數呈尖形，甜度亦較高；G級的士多啤梨較大粒而形狀不一，別具個性。

產地：福岡縣

產量：最多

甜度：3/5

價格：$120-130

最受歡迎－熊本士多啤梨「戀」

▲ 熊本士多啤梨「戀」在12月22日的售價為130元1盒（1盒2包），價錢合理。（曾嘉文攝

來自熊本縣的士多啤梨在香港一直也有很多粉絲。今年熱買的「戀」品種，形狀呈尖形，外表呈赤紅色，香氣比一般熊本士多啤梨濃郁，甜酸度均衡，肉質偏淋身。琪琪表示包裝盒上印有「阿蘇」字眼的士多啤梨香味會更芳香撲鼻。另外，她又建議如果買給小朋友食，可選擇這一款。

產地：熊本縣

產量：一般

甜度：3/5

價格：$130-150

性價比最高－佐賀「草莓小姐」

▲ 佐賀「草莓小姐」在12月22日的售價為110元1盒（1盒2包），性價比高。（曾嘉文攝）

來自佐賀縣的「草莓小姐」，有著來自於佐賀士多啤梨香氣撲鼻的特性，而且特別香甜，即使未開封也能聞到香味。工作人員從15,000棵實驗品之中挑選出來培育，每一粒的外形都非常工整，微酸中帶出濃郁的甜，色澤鮮紅。琪琪表示今年是改良版本，因為以往肉質淋身所以易瘀黑，而今年的肉質較結實，賣相比以往更好，可以保存多一日。

產地：佐賀縣

產量：一般

甜度：4/5

價格：$110-130

最熱賣－佐賀「黑酢」士多啤梨

▲ 佐賀黑酢在12月22日的售價為160元1盒（1盒2包），中等價位。（曾嘉文攝）

上年極受歡迎的佐賀「黑酢」士多啤梨，今年同樣熱賣。和「草莓小姐」一樣，保留了佐賀士多啤梨清香撲鼻和香甜多汁的特性。形狀呈水滴形、有清晰士多啤梨紋的佐賀黑酢以黑醋種植，味道帶有黑醋味。琪琪表示今年是改良版本，質感更結實，更易保存！但產量少，建議預早訂購。

產地：佐賀縣

產量：少

甜度：5/5

價格：$160-180

價格最高－奈良「古都華」

▲ 奈良古都華在12月22日的售價為230元1盒（1盒2包），價格較高。（曾嘉文攝）

奈良縣培育的新品種「古都華」，每粒士多啤梨味道均勻，味道帶有麥味。外表呈濃厚的紅色光澤，而且香氣特別濃郁，充分表現其優良基因，但產量稀少。奈良古都華和佐賀黑酢士多啤梨同樣有個特別之處：當士多啤梨熟透時，會有像黑糖一樣的黑點浮現在包裝紙上，是特別甜的士多啤梨才會有的現象。

記者其後翻看新聞，發現香港水果批發商與日本水果出口商於2019年日本大阪的「大阪中央卸壳市場」水果拍賣會上成功以150萬日圓（約10.6萬港元）競投最頂級質素的一盒3色士多啤梨特別版矜貴禮盒，當中包括古都華、淡雪及白珍珠三個品種，更創下士多啤梨拍賣的歷史紀錄。

產地：奈良縣

產量：最稀少

甜度：5/5

價格：$230-260 （1盒2包）

購買士多啤梨小貼士

琪琪亦分享購買士多啤梨的秘訣，令大家品嚐到最佳狀態的士多啤梨。

1） 如果做甜品的話，可以選擇甜中帶微酸的佐賀或福岡博多「甜王」的士多啤梨，因為兩者色澤鮮紅及形狀較大，會令甜品賣相更吸引，而且價錢亦相對地便宜。

2）清洗士多啤梨時，建議用清水輕輕沖洗，再放入食用水浸一浸便可。

3）建議購買當天內進食，保存時間最多只有一天。

士多啤梨營養價值高

註冊營養師何梓姍（Rosanna）曾接受訪問指，士多啤梨蘊含多種維他命和礦物質，例如維他命C和鉀等，可補充人體每日所需的營養素需求，而士多啤梨通過抵抗氧化破壞和抵抗炎症，還能預防疾病。

此外，士多啤梨有機會能改善血液中的抗氧化狀態、減少氧化破壞、減輕炎症、改善血管功能、改善血脂狀況和減少壞膽固醇等等，有助保持心臟健康。

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記者：張懿慧