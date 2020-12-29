稱獲聘用為教師遭無理解僱　男子入稟向校長等索償逾28萬

▲ 患強迫病男子稱獲聘用為教師後被無理解僱，日前入稟區域法院指校長等涉違《殘疾歧視條例》。(經濟日報資料圖片)

強迫症及適應障礙症男患者稱於一學校面試後獲口頭聘用為英文教師，於未正式簽署合約已上班。期間男教師因颱風影響致上班遲到4分鐘，遭時任校長指責，並於會面期間遭無禮對待及疑遭非法禁錮，及後遭無理解僱。男教師日前入稟區域法院，指校董會及時任校長做法違反《殘疾歧視條例》及構成違約，要求索償28.5萬。

申請人姓鄧，答辯人為柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校校董會及時任校長詹潤屏。

入稟狀指，申請人自2004年患強迫症及須長期服用抗抑鬱藥，符合《殘疾歧視條例》定義下的傷殘人士。申請人於2018年9月8日到涉事學校應聘英文教師職位空缺，並由副校長尹子雯面試，申請人向尹披露患有顳葉癲癇及適應障礙症，屬傷殘人士，尹於同日下午於首答辯人授權下僱用申請人。

同年9月11日，申請人向次答辯人和尹查詢正式合約及公開大學教學培訓事宜，申請人獲告知即日起已獲聘用，任期直至該學年完結，而正式合約及培訓同意書則仍在準備中，備妥後將通知他簽約。

翌日申請人告知尹，為準時上班擬於太子租住單位。同月18日，申請人再向次答辯人查詢合約事宜，但次答辯人指責申請人當日上班遲到4分鐘，申請人即時道歉及指交通受颱風影響，申請人又指自己是傷疾人士及已簽了1年租約，次答辯人要求申請人在同月21日再商討合約事宜。

同年9月21日傍晚約6時45分，申請人與次答辯人及尹會面，次答辯人指「一個專業嘅教師係唔可以遲到，遲到咗1次就係頂咗死罪，你日後改過都係無用㗎」，又著申請人「你唔好講嘢，同我合埋你個嘴」。次答辯人指申請人將被僱用為代課教師，並根據申請人未來一星期的表現，決定其去留。

申請人當時感到驚訝及擔心無力負擔上述租約，申請人致電母親及在電話中哭泣。次答辯人其後與申請人母親通話，並向對方指「你明知個仔個腦有問題，你仲俾佢去教書！」同日晚上約8時45分，次答辯人於學校外，在警方及兩名教師在場下，指該英文教師職位已沒有空缺，並著申請人下星期一毋須上班。

入稟狀指，答辯人一方無理解僱申請人，次答辯人作為時任校長，沒有給予任何理由並即時解僱申請人，行為觸犯《殘疾歧視條例》，並有違早前確認僱用申請人的口頭承諾。申請人指於2018年9月21日，申請人在會面期間曾多次要求離開校長室，但遭次答辯人拒絕，校長室一度被關上門，更曾有1名職員按住申請人肩膀，使申請人無法離開，行為構成非法禁錮。

申請人指答辯人一方違反《殘疾歧視條例》，就無理解僱所造成的損失，要求賠償約28.5萬。

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記者：王仁昌