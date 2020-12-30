【正能量】自學技巧照顧97歲腦退化外婆　孝順孫女：即使忘記我也繼續愛她

▲ 孝順孫女文文自小在婆婆的庇蔭下快樂成長，現時婆婆患上中度認知障礙症，像變回一個嬰兒，文文形容位位置互換，換她操心盡力，照顧這個97歲的「大BB」。

從小與父母和外婆同住，文文童年的主要照顧者就是外婆，二人感情深厚。接送放學、督促做家課、一起吃飯，相處時間好多。她在婆婆的庇蔭下快樂成長，現時婆婆患上中度認知障礙症，像變回一個嬰兒，文文形容位位置互換，換她操心盡力，照顧這個97歲的「大BB」。

小時候的日常生活，全都是與外婆外公一起。在文文眼中，外婆是個擅於交際的人，好多朋友，也經常帶她周圍去。「我識晒她所有朋友，她一點也不惡，對我特別寬容。細個曳，那個年代仍會用籐條打，她總會保我，有甚麼事就躲在她身後，她會錫住我。」

10年前跌倒腦積血 於鬼門關逃出

健康的體魄一直持續至80多歲，直至10年前一次意外跌倒、昏迷入院，外婆的身體才開始亮起警號。「那次，她坐地鐵心急衝門，被閘門一撞就向後跌倒，頭著地。醫生說她腦積血，叫我們要有心理準備。」

文文家人認為婆婆年紀大，不想她承受手術風險，最終決定不做開腦手術，靜待好轉。而神奇地，大半年後外婆腦內的瘀血竟然自行吸收，奇蹟康復。「但當時機能上已有缺損，起初沒有自理能力，由一個原本身體好好的人，洗澡、上廁所都要人協助、貼身照顧，故住過大半年療養院和老人院。」

因為這一次，使文文更加著緊外婆，因為原來健康、生命，一下子就可能面臨巨變。

婆婆可能因為一次意外，突然間就離開，是否要等到那刻才後悔？自那次起覺得好心痛，原來我陪伴他她們的時間並不多，既然將來都不知會發生何事，那這一刻大家就珍惜多些、相處多些。

▲ 其中一個最深刻的童年回憶，是與外婆一起去海洋公園坐纜車。「那時坐纜車是件大事來，這一幀照片我好珍惜。」（被訪者提供）

時空錯亂成徵兆 確診中度認知障礙

意外之後，雖然外婆的身體機能漸漸恢復，但數年前卻突然出現時空錯亂、記性變差的症狀。有日文文與外婆外出飲茶，回家後個多小時後，婆婆卻看著文文說：「起床啦？跟你去飲茶。」文文察覺到這非一般無記性，外婆連外出過、進食過都忘記，開始思疑她是否患有認知障礙症。

馬上上網找資料、去社區中心問姑娘，外婆初步被判斷為有認知障礙症徵狀，文文便帶她到中心參與活動練反應，嘗試刺激腦部。

網上資訊繁多又散亂，而每個認知障礙症患者的徵狀、病情走向都不同，文文於是聯絡相關團體了解，又親身去聽其他照顧者的分享，像變成病症研究員般，為外婆打點。她發現原來認知障礙症的病情可於短時間內急劇轉差，愈來愈擔心。「雖然婆婆狀況不算太差，但若病情急轉直下，我們應如何處理和照顧她？」

其後在恆常覆診時表明病況，經在醫生、職業治療師診斷後，確診中度認知障礙。「本來以為只是初期，想不到原來已達中度。」文文說。

▲ 外婆現在病情穩定，有輕微吞嚥困難的迹象，偶爾會有些幻想徵狀，文文偶爾會在家與她做些訓練。（被訪者提供）

扛照顧重任親力親為 試過日換十次尿片

確診後有一系列的工夫要做，持續上網、看書找資料增病症認知，找社工登記個案、找中心尋訓練支援、排隊參與日間中心活動，文文事事都親力親為。她指明白認知障礙症是不能逆轉的病症，只求減慢外婆的退化速度，故安排外婆到日間中心做訓練。

「回家後與她聊天，她答得到今日吃了甚麼、玩了甚麼就夠，我們並不期望去了中心就會突飛猛進，病徵消散，只求有個安全的地方讓她有活動、有互動。起碼無差到，這就是我們最想維持的。」

回家之後，照顧重任就落在工人姐姐與文文身上，姐姐負責日常起居照顧，如協助洗澡、如廁、換片等。文文笑言自己是「替假姐姐」，因當外傭放假，這些工作就落在她身上。

數月前，婆婆有次肚瀉，當日換尿褲換了近10次，那一刻感覺到她好辛苦。望住髒物心裏當然不好受，但為她更衣的時候我在想，其實我小時候都要爸媽、婆婆為我清理，我也會弄得好髒亂，但他們當時應該無怨言。 所以，這一刻我也不應該有怨言。最緊要先為婆婆清理，讓她感覺乾淨舒服。

四處學病症及照顧知識 諗計仔拆解家庭衝突

照顧技巧始終要靠專業人士教導，文文於是安排外傭參加護老訓練班，學識基本技巧之後回家再教文文。「我們是互相合作的崗位，姐姐學完分享資訊給我們。如怎樣做安全扶抱，或留意到婆婆進食易嗆到，就要看看是否食物不適合她，抑或她開始有吞嚥困難。」

▲ 文文指，工人姐姐和自己是互補的崗位。（被訪者提供）

實際技巧可從課堂上學，而對病情、病徵的認知和理解，則靠文文不斷探索。有時基於缺乏理解，家人和外傭不知道婆婆暴躁的行為反應與病症有關，也不知從何解決，文文就會充當她倆之間的橋樑，慢慢解釋和教導，也照顧她們的情緒。

試過一兩次姐姐叫外婆洗澡，婆婆總有好多藉口說不洗，有時會好掹憎，更試過推開姐姐。姐姐想堅持完成她的工作，但婆婆又不開心，我便跟姐姐溝通。 後來，姐姐突然眼濕濕，說試過叫婆婆洗澡，她好生氣地推開自己，覺得好委屈，也不知道做錯甚麼。

文文於是教姐姐別硬碰硬、先順她意，用看電視、吃餅乾等方法分散其注意力，15分鐘後再帶她上廁所、提議順道洗澡，以避免爭拗。

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家人外傭補位照顧外婆 「趁她還記得就全力做」

以前的外婆的主要照顧者，是文文的父母。但因年紀漸大，也偶有爭拗導致不快，文文於是決定介入，主動學習照顧方法。本是家庭的「和事老」，到愈學愈多，成為家中的認知障礙症知識「百寶袋」。現時父母、工人姐姐和文文都會不時觀察外婆的狀況，一有異樣就坦誠溝通，及早發現問題並處理。

文文指，以前「老人痴呆症」的名字或使部分病人家屬覺得尷尬、不願承認，但其實認知礙症並不可怕，患者就像變回一個嬰兒，不懂得表達，好靠照顧者觀察。她亦指，大眾有盡早認知病症的必要：「就像學急救，不會等到身邊有人受傷才去學，會學定以備不時之需，身邊任何一個人都有機會用到。」她更開設Facebook專頁「我家有個大bb」分享照顧資訊和經歷，連結不少同路人。

患病之後，其實外婆曾經試過認不出文文，文文指那刻才知道病症真正「嚟料」，起初曾覺心情沉重，但消化之後更覺要把握時間與外婆相處。

她知道與我同住，我是她好親的人，但說不出我的名字。那刻會傷心，覺得婆婆開始不記得我，但有本書叫《趁你還記得》令我好深刻。 我會一直提醒自己，現在做的各種事情，都是趁她還記得時去做，為她、為我們一家人而做。即使不記得我，我們依然會繼續愛錫她。

記者：吳霆俊