【美顏水果】士多啤梨是美顏低卡水果　黃凱詩：日吃8粒可攝取足夠維他命C

▲ 士多啤梨含豐富維他命C，日吃8粒左右，已能滿足一天的維他命C的需求。

拆禮物日，Bonnie來我家吃聖誕餐，她拿着2盒士多啤梨到來，我揶揄她︰「終於不是空手來！」

她淡淡然說︰「我們就像一家人，該不用送禮那麼客氣，這盒士多啤梨，我是打算今晚晚飯後一同吃的。」

我感奇怪︰「但你好像不愛士多啤梨，總歧視它帶酸酸的味道。」

她說︰「見你經常推介士多啤梨，讚它很健康、熱量又低，是減磅戰友的好食材，所以便買下來。」

我感到很安慰地說道︰「我說過的話，你竟然還記着，實在太奇怪了。」她說︰「很多事情，往往都是知道的，只是知易行難。」

我點頭同意︰「沒錯。人就是有惰性，不過，健康是要自己爭取的，不會白白送上。」

▲ 士多啤梨配上乳酪，也是減肥美食之一。（iStock圖片）

她不滿︰「你總會把握機會教訓人。」我繼續發表偉論︰「並非教訓，只是互相提點。沒錯，士多啤梨的確是十分健康的水果，它含豐富維他命C，基本上，日吃8粒左右，已能滿足一天的維他命C的需求，別以為它甜絲絲的，熱量一定很高，每粒只有6至8卡，雖然甜，但糖友也適合，士多啤梨的升糖指數只是40，屬於低升糖食物，但當然，每次也不能吃太多。最重要的是，它的抗氧化營養素也很高，是有益心臟的食物。」

我再續說︰「就是因為她的維他命C高，所以總有點酸溜溜的，那些酸味你竟然也可以接受到？」

她解釋︰「早前，看到日本電視節目介紹，將士多啤梨蘸煉奶吃，是皇帝式享受。這樣吃，一點也不酸。」

我沒好氣地白她一眼。

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）