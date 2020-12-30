【育兒心得】曾旅居歐亞澳見識各地教育　手作港媽：港童壓力多來自家長

▲ 手作人媽媽曾旅居歐亞多國，見識過各地教育，她指出，港童的壓力除了來自學校外，最主要還是家長。

疫情持續一整年，港人在種種限制下如何自處？全職媽媽許君婷是羊毛氈手作人，自言這大半年避疫在家，卻在創作中自得其樂，月前更以「魚樂汝樂」為名舉辦展覽，期望在這段艱難時間，與大家一同尋找快樂。

看許君婷（Vivian）色彩繽紛、毛戟戟的魚兒，其趣怪造型先讓人會心微笑。她說，魚兒即使去不到陸地、飛不上天空，只在海中徜徉仍能魚樂無窮，港人這段時間在種種規限下，也應尋找自身的快樂。

▲ Vivian製作羊毛氈的物料現時多在英國網站訂購，早前更曾在南豐紗廠舉辦工作坊，教班過程也有所得着。（受訪者提供）

要說受限，對曾留學澳洲、過去10年間先後旅居世界各地的Vivian可能感受更深。她因丈夫工作關係，曾分別停駐瑞士、英國、韓國及緬甸，一住便是兩、三年。囝囝Jun在香港出生，10個月大時舉家前往瑞士，Vivian也由此離開廣告及市務職場，當上全職媽媽。

她的手作生涯，則要由韓國說起，「有朋友帶我逛東大門的布市場，那裏很大，布匹圖案都很漂亮，本身不太懂操作衣車也專程向朋友借了一部，買布自學。」而接觸羊毛氈，卻是5年前回港在朋友推介下才開始，「布藝剪裁尺寸要拿捏準確，羊毛氈創作則可以很隨意，較適合我的個性。」她由看書、上網自學，到報讀網課跟歐洲美加等地的大師學習不同技巧，期間不斷創作，更不時把布藝與羊毛氈兩者結合。

學習初見成績，Vivian一家又到緬甸居住兩年。「當地資源少，朋友圈會互相分享技能，教瑜伽、打麻雀也可開班，一次獲邀教授羊毛氈製作，邊教邊學，自此愈來愈有信心。」

沒有失敗的作品

羊毛氈觸感溫暖，在香港未必是普遍的手作物料，但在一些寒冷的地方如俄羅斯、哈薩克斯坦，是傳統工藝。香港較多人認識的是針氈，拮拮下便可完成作品，Vivian做的是濕氈，要用水份、壓力及摩擦令其氈化。她形容製作過程中並沒有對錯，創作人可控制程序，卻未必可以控制成果。

製作過程中有很多變數，同時充滿驚喜。

她在緬甸曾教一位中醫師與她70多歲的媽媽，因製作時要把羊毛氈滾動，透過壓力及摩擦令其收縮，頗講求體力，也曾擔心老人家能否應付，但對方最後的成品，較其他同學的還要圓滿。「教班時也試過有學員滾動羊毛氈時弄歪了，但仍可做出獨特的效果，我常說羊毛氈是沒有失敗的作品，只有不一樣。」

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年前回港後，Vivian開始創作奇幻魚，魚兒家族不斷壯大，最後更發展成為一場展覽。今年暑假籌備時，她曾要求囝囝Jun幫忙做羊毛氈水母，每周3天，每次1小時，並着他搜集資料，看看最低工資是多少，會支付相應工資，但因工序重複，又非自由創作，囝囝做了兩星期便喊悶。

港童壓力來自家長

現年10歲的Jun自小隨爸媽居住不同國家，在外地唸國際學校，回港後因中文程度不足，Vivian讓他留級1年入讀本地直資小學。她自言較幸運，現時就讀的學校並不會過分催谷學生，會跟隨小朋友成長的步伐。Jun最常投訴的，是香港的學校不可以跑，也不可以踢波。

相較各地的學習情況，Vivian感到最大的分別，可能是家長本身。

香港小朋友的壓力不單來自學校，也來自家長。外國家長間聯誼，說的是媽媽們的興趣或一起做義工，不牽涉孩子的課業，也有共識讓小朋友自己管理學業，家長參與度不高。但香港太多家長群組，卻是幫小朋友check功課、check帶漏了甚麼，有學校甚至由班主任開群組讓家長參與，這樣的風氣其實並不健康。

她認為，身處香港，不論家長及小孩，也很容易隨波逐流，連參與甚麼活動也一樣，很多時卻忘記了小朋友本身的興趣和步伐。她今年刻意沒有參與任何家長群組，因加入了便會忍不住看，現在反而樂得輕鬆。

不能輕言放棄

她笑言培養小朋友，就如羊毛氈製作，毋須太多預設期望，並要欣賞他們的不一樣。「我想是要懂得放手，並拿捏好需要捉緊的地方。我會告訴他要守紀律，因他享有的自由是由規限而來。有些家長不讓孩子打機、看電視，但我覺得如果他能好好管理自己的時間，他要打機也可以。讓他明白界綫在哪裏，較嚴格說不好。」

Vivian會讓兒子自行選擇興趣活動，重點是要懂得堅持，不能輕易放棄，像回港後Jun加入了新球隊，起初因為不認識其他小朋友，加上疫情期間經常取消活動，難以與隊友建立關係，曾說不再踢波。

我會與他分析，他自4歲開始踢波，其實足球就是他最好的朋友，不能因一時遇上難關或未適應而放棄……多參與幾次集訓後，現時已不再投訴。

他們一家體驗過不同文化的生活環境，每到一個城市也是由零開始適應。Vivian稱，雖然每次都不知道會停留多久，卻很享受探索所居住的城市，有時甚至會趁假日到周邊城鎮閒逛，但最鍾情的還是戶外活動及接觸大自然。Jun會跟爸媽行山、玩三項鐵人，也會跟媽媽浮潛，「回港後生活步伐變化不大，香港的大自然景觀一點不差……」訪問當天天氣不算太冷，Vivian已相約友好下午一同去滑水。

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手作人背後的努力

Vivian說自己並不是藝術家，從沒有想過可完成一次很正式的展覽，更有機會與真正的藝術家合作。而在展覽的過程中，看到別人欣賞自己的作品，與觀眾互動，也有很深的體驗。「展覽也讓自己回溯如何開始做羊毛氈、為甚麼會做魚的歷程。」她說，那時剛學了一種新技巧，做了一條魚，最初只是想帶它們一起潛水拍照，慢慢卻累積了一系列天馬行空的海洋生物。

「『魚樂汝樂』就像是真實的海洋，對自己挑戰很大，其後再加入水母、珊瑚等背景，是想以故事去交代手作、藝術、生活及大自然的關係，並分享快樂的秘訣。」

▲ Mr Clown小丑魚先生擁有色彩繽紛而又毫不鋒利的尖刺。Vivian她自言透過一次很正式的展覽，令自己增加了信心。（受訪者提供）

她也曾開手作班及設計產品出售，但她不諱言還是喜歡教班多一些，因較能體驗到製作羊毛氈時所投放的心力及時間，「出售產品的售價是永遠反映不到手作人背後的努力。」

Vivian最近捐出了一件作品作義賣籌款，所得收益將分別撥捐現居於愉景灣、患上白血病的Luke

Inkin及其家屬，以及兩間兒童癌症研究中心。網上拍賣將於12月31日結束。

記者：李越樺