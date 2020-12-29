涉旺角街持鋤頭罪成　六旬漢缺席聆訊判囚1年

▲ 六旬漢朱木源涉藏鐵鋤早前於西九龍裁判法院被裁定罪成，今缺席聆訊被判監1年。(經濟日報資料圖片)

8.5有人發起「大三罷」，6旬漢涉於凌晨時分在旺角一帶手持鋤頭被捕，經審訊後，今（29日）西九龍裁判法院被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪名成立。裁判官接納控方證人證供，並指現場片段與證人證供吻合，雖然被告被捕後稱鋤頭用作助自衛，但片段顯示被告選擇留在現場及多次高舉鋤頭，顯示其傷人意圖。裁判官考慮到被告曾用鋤頭揮向途人，有實際使用過涉案物品，遂判囚1年；惟被告早前缺席聆訊，裁判官發出拘捕令後，至今仍未尋回。

被告朱木源（63歲）早前否認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年8月6日在旺角通菜街近水渠街一帶行人路，無合法權限而攜有1把鐵鋤。

被告早前在審訊中突然缺席，裁判官發出了拘捕令，但被告今仍沒有出席。裁判官考慮到聆訊不能無了期押後，今天在被告缺席的情況下作裁決。

裁判官裁決時，指接納控方證人為誠實可靠，雖然辯方在審訊中反對新聞片段呈堂，但裁判官指看過片段後，肯定片中人即被告，因為片中可以看見被告樣貌，而且片段亦與證人證供吻合。

裁判官續指，雖然被告被捕後稱鋤頭用作助自衛，但片段顯示被告當時駕車離開現場，但被告選擇留下，多次高舉涉案鋤頭，及說到要「鋤呢啲搞我地生活嘅人」，更持涉案鋤頭追現場人士，以上種種顯示被告的傷人意圖，遂裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

裁判官判刑時指，被告故意持鋤頭及留在現場，現場氣氛緊張，而被告到場是帶有目的，被告亦付諸實行，將鋤頭揮向途人，被告有實際使用過涉案物品，屬加刑因素，遂判處被告監禁1年。

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記者：王仁昌