【缺德租客】一家三口欠租2年不追究　好業主收樓驚見全屋垃圾牆留血跡

▲ 有業主租屋予一家三口2年，對方卻不時拖欠租金，離開時還留下一堆垃圾。

好租客與好業主一樣難求，台灣一名女業主在社交平台發文指，租屋予一家三口2年，對方不時拖欠租金，她也體諒忍讓，沒有追究，可是她收樓時卻被嚇倒了。租客留下一堆垃圾雜物外，牆壁及床上都有血跡，女業主大呻租客剩下的1個月按金，不足以支付維修費用。

好業主疫情下免租1個月

該名女業主上周五（25日）於Facebook群組「爆怨公社」發帖，表示將一棟3層高的房屋租給一家三口，簽了2年約，房租也特別便宜給他們，只是月租12,600台幣（約3,500港元），而且房屋位置交通便利。她分享︰

甚至疫情經濟不好時期，體會出外人辛苦，也免一個月房租給他！

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她知道對方有女兒，收房租時還會帶些點心及糖果給小朋友。可是這2年來，對方總是拖欠房租，「每次給也不會給足額，欠3萬（約8,300港元）給1萬（約2,800港元」。不過，她都體諒對方生活不易，即使租約到期，對方仍以找不到租屋拖延，她也讓他們一家多住2個月。

租客留滿地垃圾雜物血跡

到近日她上門收樓，才發現租客的缺德行為︰

留下滿屋的垃圾、污垢、冰箱的食物，誇張的是，客房壞掉的門上玻璃整片消失，客房牆面及樓梯間上面都是放射噴射的血！

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她在出租前，特地買了床褥保潔墊給租客，希望對方能愛惜彈簧床，結果「好好的床都是血」，他們還刻意將床褥反轉藏起髒污的一面。房客說血跡是妻子晚上起床頭暈不小心弄到，但她不認同︰

牆壁上的血到處都是放射狀，怎麼看都不像是不小心弄到，我看是夫妻吵架弄出來的吧！

大呻「好房東不好當」

最後她將2個月按金，扣去房客欠的1個月房租及水電費，剩下1個月按金根本不足以修復現在的屋況。她感慨，「好房客不好找，好房東不好當。」

網民表示租客把房屋變成兇案現場，留言「就這樣每天看著那些噴濺的血，這房客心裡承受力真的好強」、「他們夫妻倆平常的情趣娛樂，是拿刀互砍械鬥？」其中一名網民分享早前搬出租了6年多的房子，一點垃圾都不敢留給業主，整理乾淨才還給對方，業主收樓時也很開心。

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責任編輯︰王明芳