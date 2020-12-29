教師校內墮樓身亡死因研訊續　副校指時任校長對老師態度不尊重

▲ 現任副校長鄭月嫦今於死因研訊中作供。(陳國峰攝)

東華三院李東海小學女教師林麗棠去年3月6日於校內墮樓身亡，死因研訊今（29日）續，現任副校長鄭月嫦作供時指，時任校長羅婉儀會於會議中直接指出老師的錯處，並承認其態度不尊重老師。死者家屬的代表律師則指，死者當天早上曾發訊息給鄭控訴「真係可以喺助紂為虐下心安理得嗎？」鄭指不知死者是否受情緒影響下說。

研訊今午續，東華三院代表律師問及現任副校長蔡淑萍，有否聽過時任校長羅婉儀要求死者林麗棠辭職，蔡淑萍供稱，只聽過羅說「你咁樣做，係咪想唔撈？」，但從無聽過羅叫任何老師辭職。

另一位副校長鄭月嫦供稱，羅對工作有要求，她到任後同事的整體工作量增多。而死者墮樓前約一周，即2019年2月27日，羅突然發現3天後有澳門遊學團的活動，羅聲稱她不知情，而且發現死者漏發通告，翌日羅與死者會面約40分鐘，鄭亦在場，羅質問死者為何沒有發通告，鄭形容羅的語氣帶批評，但並非嚴厲指責，而死者一直沒有回答，但有哭泣。

鄭續指，死者應羅要求，就事件須於3月3日交出報告。鄭指兩天後羅及死者再會面，鄭亦在場，鄭指期間羅質問為何報告中沒有交代沒有發通告的原因，鄭指會面結束後，死者哭著向羅稱要返家，後來她與羅得知，死者當天前往東華三院投訴，鄭認為校長當時並不憤怒，但表情顯示她覺得驚訝。

家屬代表律師問及，鄭身為督導死者工作的上司，亦有責任確保學校已發出通告。鄭強調，事前已經詢問負責的主任，主任亦代死者指她已發通告，但鄭認為，原來死者以為出了便條便可代替通告。家屬代表律師則強調，發通告一事並非死者一人的責任，為何羅只要求死者寫報告。鄭表示不清楚，羅僅要求她跟進死者如何寫報告，並強調所有上級都有責任。

被問及羅是否曾於會議當眾指責其他老師，鄭回應指，羅會直接指出老師的錯處。被問到羅的態度是否不尊重老師，鄭稱「可以咁講」。

家屬代表律師另指，死者當天早上曾發訊息給鄭控訴「真係可以喺助紂為虐下心安理得嗎」。鄭供稱不知死者是否受情緒影響下說，亦猜測死者或期望她會幫忙解釋為何沒有發通告。聆訊明(30日)續。

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記者：林欣樂