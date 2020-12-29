【新冠肺炎】機場三跑工程有3名工人染疫　另1名貨運裝卸代理員因家人確診要檢疫

▲ 機場管理局接獲報告，一名三跑道系統工程分判商工人，及兩名承辦商工人分別證實確診及初步確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

本港今日（29日）新增53宗新冠肺炎確診個案，本地病例佔50宗，當中14宗屬源頭不明。機場管理局今日（29日）公布，一名三跑道系統工程分判商工人及兩名承辦商工人分別證實確診及初步確診；另有一名貨運裝卸代理員因家人染疫而被列為個案緊密接觸者。

機管局表示，接獲三跑道系統填海工程承辦商香港振華 - 中國交建 - 中交疏浚聯營公司通知，一名分判商工人證實確診新冠肺炎，昨日（28日）最後上班，負責機械操作工作，相關的工序已暫停，曾與該名員工接觸的其他員工正接受病毒病檢測，並在家等候檢測結果。

機管局續指，三跑道系統建築支援設施工程承辦商德寶建築工程有限公司及康禾組合屋有限公司聯營公司通知，其兩名工人初步確診新冠肺炎，二人同於昨日（28日）最後上班，與在同日確診的工人有工作接觸。

局方說，承辦商昨日起已暫停相關工作，負責該項目的所有工人已被安排接受病毒病檢測；而有參與以上工程的機管局員工獲安排做檢測，並會於等候檢測結果期間在家工作。

此外，機管局說，一名貨運裝卸代理員的家人確診後，該名員工被列為緊密接觸者，將由政府安排檢疫。他前日（27日）最後上班，公司已安排曾經與該名員工接觸的其他員工接受做檢測。

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記者：陳曉瑩