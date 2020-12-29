兩臨市局1999年埋「文物時間囊」　21年後今冷清出土

▲ 文物時間囊於1999年埋下，今日取出。（政府新聞處圖片）

21年前，臨時區域市政局及臨時市政局在荔枝角公園埋下「文物時間囊」，計劃今年取出。今日康文署派人用了近3小時成功取出時間囊，不過，未知是否疫情影響，與當年隆重的安放典禮相比，今日提取場面則冷清了許多，沒有任何開封儀式，亦無官員出席。

「文物時間囊」於1999年12月26日於荔枝角公園埋下，作為臨區局和臨市局千禧慶祝活動之一。時間囊內收藏兩局出版的年報、千禧年活動紀念品和前議員自選物品，包括臨區局各大會堂及文娛中心當年12月文娛節目表、臨區局徽號、十二月號「市政新聞」及臨市局領帶等。時任議員則放入基本法、元朗劇院落成通知、臨市局康樂體育活動及設施一覽，以及香港公廁發展圖片等。

▲ 工作人員用了近3小時才取出文物時間囊。（政府新聞處圖片）

當年時間囊安放典禮，獲時任區域市政總署署長余黎青萍、時任市政總署署長劉吳惠蘭出席主持。時至今日，余黎青萍雖已退休，但去年獲行政長官林鄭月娥委任為獨立監察警方處理投訴委員會成員，而劉吳惠蘭則由2014年開始，出任公務員敘用委員會主席至今。

當日主禮的劉吳惠蘭和余黎青萍，今日並沒有現身，亦沒有其他官員到場，但前臨時市政局議員、灣仔前區議員周潔冰則專程到場，另有深水埗區議員李俊晞、中西區區議員葉錦龍及多位街坊在場見證，而時間囊取出後，亦沒有開封儀式，康文署稱，會檢查時間囊內存物品的狀況，稍後會作公開展示，詳情再作公布。

值得留意的是，當年兩個臨時市政局埋下「文物時間囊」後，它們亦於數日後的1999年12月31日解散，成為了香港歷史的一部分。主持活動的臨市局香港大球場董事局主席張永森當時謂，相信在2020年大家打開時間囊時，仍會認同市政局的工作。

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