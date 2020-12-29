警拘5人涉21宗網上騙案　涉及15萬元

▲ （黃傑偉攝）

警方東九龍刑事部聯同觀塘、秀茂坪、將軍澳及黃大仙，於12月28至29兩日，採取聯合代號「衝焰」的打擊網上騙案行動。 行動中拘捕3男2女共5人，年齡21至46歲，搗破21宗網上騙案，涉及金額15萬，21名受害男女損失由1,000至1.55萬元不等，受害人年齡介乎15至60歲；其中一名17歲女受害人在古幣騙案中損失達1.5萬元。

被捕3男2女年齡介乎15至60歲全為本地人，報稱職業有場務助理、銷售行業、 家庭主婦及一名21歲男學生。 騙徒會透過社交媒體聲稱有廉價商品出售，包括電子遊戲機，口罩及家用產品，與受害人議價之後會要求受害人轉帳，或以轉數快轉往指定戶口，騙徒得手後會藉詞推遲交收。

東九龍總區刑事部第3隊偵緝總督察莫子威指， 疫情期間網上購物流行， 警方呼籲市民要找有信譽公司，如交易時被要求轉入指定戶口時要清楚對方資料， 警方重申「以欺詐手段獲得財產」及洗黑錢最高刑罰可被判監禁10年，市民切勿以身示法。

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記者：黃傑偉