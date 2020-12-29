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荔枝角收押所在囚人士涉囚室寫港獨口號　懲教署轉介警方調查

社會 22:02 2020/12/29

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懲教署表示，荔枝角收押所一名還押在囚人士在囚室牆壁上寫有懷疑宣揚港獨字句，涉嫌違反《港區國安法》，已將事件轉交警方調查。該名在囚人士在今年11月因煽動他人分裂國家罪而被還押，有消息指，涉事者為「第二代美國隊長」馬俊文。

懲教署指，近日荔枝角收押所懲教人員接獲情報，顯示一名還押在囚人士企圖在院所內宣揚港獨信息，涉嫌違反《港區國安法》，院所管方隨即監視目標人物及地點。懲教人員今日（29日）上午採取行動搜查該名在囚人士及囚室，並在囚室牆壁上發現寫有懷疑宣揚港獨字句，管方隨即隔離該名在囚人士並進行調查。

署方強調會確保一個安全及穩妥羈押環境，如發現任何在囚人士干犯宣揚港獨等違法行為，定必嚴肅跟進，絕不姑息。

馬俊文涉嫌於今年8月至11月多次公開宣揚有關分裂國家的口號，被控一項煽動他人分裂國家罪。案件於上月向西九龍法院提訊，還柙至明年2月10日再訊。

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責任編輯：蘇文軒

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