【確診大廈】華僑大廈榮瑞樓今日各有2宗確診個案 賽西湖大廈再度上榜
社會 22:11 2020/12/29
本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（29日）新增53宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，本地個案佔50宗，當中14宗屬源頭不明。衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：
黃大仙區（8宗）
- 鑽石山富山邨富暉樓
- 牛池灣彩雲(一)邨繡文樓
- 牛池灣彩雲邨紫霄樓
- 牛池灣坪石邨藍石樓
- 新蒲崗采頤花園11 座
- 黃大仙樂富邨樂民樓
- 黃大仙天馬苑駿威閣
- 慈雲山慈康邨康添樓
灣仔區（4宗）
- 灣仔積福大廈（2宗）
- 銅鑼灣銅鑼灣迷你酒店青衣永倫800酒店
- 銅鑼灣高士威道華都大廈
觀塘區（2宗）
- 藍田康逸苑康裕閣
- 觀塘順利邨利康樓
葵青區（2宗）
- 青衣青華苑華欣閣
- 葵涌石蔭邨智石樓
九龍城區（6宗）
- 土瓜灣興仁街8號
- 土瓜灣馬頭圍邨夜合樓
- 土瓜灣炮仗街寶峰大廈（2宗）
- 紅磡萬高花園大廈
- 紅磡馬頭圍道172 號
深水埗區（7宗）
- 長沙灣寶熙苑榮熙閣
- 長沙灣喜韻 2 座
- 長沙灣青山道522 號
- 長沙灣幸福邨福日樓
- 深水埗大埔道76- 84號華僑大廈（2宗）
- 深水埗石硤尾街27-29 號
南區（1宗）
- 薄扶林華富(一)邨華康樓
東區（5宗）
- 鰂魚涌南豐新邨1座
- 北角賽西湖大廈13 座（2宗）
- 北角英皇道北角海逸酒店（2宗）
元朗區（3宗）
- 元朗水邊圍邨泉水樓（2宗）
- 元朗錦田吉慶圍
觀塘區（3宗）
- 九龍灣啟業邨啟盛樓（2宗）
- 九龍灣雅麗氏何妙齡那 打素護養院
屯門區（1宗）
- 屯門田景邨田裕樓
大埔（1宗）
- 大埔寶雅苑興和閣
沙田（2宗）
- 沙田瀝源邨榮瑞樓（2宗）
油尖旺區（2宗）
- 旺角通菜街利民大樓
- 油麻地佐敦道統一大廈 A 座
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責任編輯：陳梓蔚