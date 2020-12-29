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【確診大廈】華僑大廈榮瑞樓今日各有2宗確診個案　賽西湖大廈再度上榜

社會 22:11 2020/12/29

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（經濟日報資料圖片）

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（29日）新增53宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，本地個案佔50宗，當中14宗屬源頭不明。衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：

黃大仙區（8宗）

  • 鑽石山富山邨富暉樓
  • 牛池灣彩雲(一)邨繡文樓
  • 牛池灣彩雲邨紫霄樓
  • 牛池灣坪石邨藍石樓
  • 新蒲崗采頤花園11 座
  • 黃大仙樂富邨樂民樓
  • 黃大仙天馬苑駿威閣
  • 慈雲山慈康邨康添樓

灣仔區（4宗）

  • 灣仔積福大廈（2宗）
  • 銅鑼灣銅鑼灣迷你酒店青衣永倫800酒店
  • 銅鑼灣高士威道華都大廈

觀塘區（2宗）

  • 藍田康逸苑康裕閣
  • 觀塘順利邨利康樓

葵青區（2宗）

  • 青衣青華苑華欣閣
  • 葵涌石蔭邨智石樓

九龍城區（6宗）

  • 土瓜灣興仁街8號
  • 土瓜灣馬頭圍邨夜合樓
  • 土瓜灣炮仗街寶峰大廈（2宗）
  • 紅磡萬高花園大廈
  • 紅磡馬頭圍道172 號

深水埗區（7宗）

  • 長沙灣寶熙苑榮熙閣
  • 長沙灣喜韻 2 座
  • 長沙灣青山道522 號
  • 長沙灣幸福邨福日樓
  • 深水埗大埔道76- 84號華僑大廈（2宗）
  • 深水埗石硤尾街27-29 號

南區（1宗）

  • 薄扶林華富(一)邨華康樓

東區（5宗）

  • 鰂魚涌南豐新邨1座
  • 北角賽西湖大廈13 座（2宗）
  • 北角英皇道北角海逸酒店（2宗）

元朗區（3宗）

  • 元朗水邊圍邨泉水樓（2宗）
  • 元朗錦田吉慶圍

觀塘區（3宗）

  • 九龍灣啟業邨啟盛樓（2宗）
  • 九龍灣雅麗氏何妙齡那 打素護養院

屯門區（1宗）

  • 屯門田景邨田裕樓

大埔（1宗）

  • 大埔寶雅苑興和閣

沙田（2宗）

  • 沙田瀝源邨榮瑞樓（2宗）

油尖旺區（2宗）

  • 旺角通菜街利民大樓
  • 油麻地佐敦道統一大廈 A 座

【TOPick 6 周年】人人有份 送6萬份中移動(30GB)5G本地數據：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

 

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