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【中大醫院】下周三起分階段運作首設7服務　引先進科技打造智慧醫院

社會 23:08 2020/12/29

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（陳靜儀攝）

全港首家智慧醫院、比鄰新界大學港鐵站的中文大學醫院（簡稱中大醫院）下周三正式開幕投入運作，院方引入多項先進科技，如電子藥車、病人實時定位系統、藥物自動分包機、運送血液及藥物的氣動物流系統等。

惟開院首階段只會提供普通科、專科門診、內視鏡、物理治療等7項服務，設20張病床，料至2022年才會啟用全部516張病床。

中大醫院行政總裁馮康表示，建院是希望提供創新醫療運作系統，並認為「（其他）私院無咩透明度，實際費用好難預測」，故會為逾2,500個手術提供定價收費，而如有盈餘亦將撥款予醫學院教學之用。

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門診朝9晚6　7月24小時營運

中大醫院全院樓高共14層，總建築面積約10萬平方米，設有516張住院病床、90張日間床位、28間手術室、56間診症室及16個專科醫療中心；不過，馮康指明年首3個月只會提供7項服務包括普通科門診、專科門診、眼科門診、內視鏡服務、物理治療服務、影像診斷服務、心臟檢查服務，而開院初期只開設20張病床，包括12張日間病床及8張住院病床，而最快6月可開設100張住院病床，院內另設有內鏡中心、運動醫學及康復中心。

中大醫院營運總監胡志遠透露，普通科門診部初期營運時間為朝9晚6、至4月會擴展至朝9晚8，計劃最快7月可改為24小時，並設有2所負壓診症室。馮康指，求診病人如有呼吸道病徵將會進入負壓診症室診治。

藥物自動分包機　全港首個

以智慧醫院定位的中大醫院引入多項先進科技（見表），如電子藥車，護士派藥時將電子藥車推入病房，與病人核對個人資料及掃描病人手帶後，電子藥車上相應的藥格會「彈開」，而藏有其他病人藥物的藥格則會鎖上，減少派錯藥風險。

藥劑服務方面，該院亦引入首個自動分包機，可將不同時段要服用的藥物分開包裝，概念如藥盒，不但方便病人正確地服藥，減低錯服或漏服的機會。此外，該院又設有氣動物流系統，藥物或血液可透過直空管運送至全院各層，而由地面輸送至最高14層僅需1至2分鐘等。

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記者：鄧凱文

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