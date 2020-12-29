政府明日起於坪石邨為居民及工作人員設免費檢測站　另會延長大埔、荃灣、黃大仙、東涌及黃竹坑流動採樣站服務

▲ （林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，政府宣布，有鑑於近日在坪石邨藍石樓出現多宗確診個案，政府對此非常關注，並已安排承辦商為坪石邨居民及工作人員提供免費檢測服務。詳情如下：

新增採樣站 服務時間 坪石邨坪石廣場（近玉石樓）

（只限坪石邨居民及工作人員）

（金域檢驗（香港）有限公司） 下午2時至晚上8時（明日）

上午十時至晚上八時（12月31日至1月3日）

另外，政府亦決定延長大埔鄉事會街、荃灣沙咀道、黃大仙廣場、東涌北公園及黃竹坑遊樂場的流動採樣站的服務日期至2021年1月8日。



至於設於鯉魚門邨鯉生樓的流動採樣站，以及設於觀塘花園大廈孔雀樓的流動採樣站，則會分別於今日（29日）及明日（30日）後停止運作。

設於油塘社區會堂的社區檢測中心會繼續為鯉魚門邨居民及工作人員提供免費檢測服務，暫定至12月31日。另外，設於沙田瀝源社區會堂的社區檢測中心亦會為瀝源邨居民及工作人員提供免費檢測服務，暫定至明年1月1日。檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。

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責任編輯：陳梓蔚