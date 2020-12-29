教大助柬埔寨5大學提升教研能力　世銀合作項目為期3年

▲ 教大校長張仁良今日（29日）與金邊皇家大學校長Chet Chealy在網上啟動禮上簽署合作協議。（教大提供）

香港教育大學今日（29日）舉行網上啟動禮，簽署合作協議，展開與柬埔寨5所主要公立高等教育學府的合作，為期3年。該計劃屬世界銀行項目，冀助當地大學教師提升實力，包括與當地大學合辦教學證書課程，以及協助當地教師入讀教大教育博士課程等。

據合作協議，教大與金邊皇家大學將共同成立「高等教育教學與創新卓越中心」，協助柬埔寨的大學提升學與教的包容性和質素。教大會於課程、評估及教學法設計、科技應用方面，與柬埔寨的教育同工分享經驗和專業知識。

教大亦會與金邊皇家大學共同開辦「高等院校教學證書課程」，推動及支援柬埔寨高等院校教師的專業進修，以提升學與教的實力。

此外，教大將協助該5所合作院校的教師入讀教大教育博士課程。該課程涵蓋範疇廣泛，旨在提升教師的研究及教學實力。畢業生日後將成為「高等教育教學與創新卓越中心」的核心成員，負責推動中心的工作以提升當地的高等教育質素。

5所合作院校分別為柬埔寨理工學院、國立馬德望大學、皇家農業大學、金邊皇家大學及柬埔寨柴楨大學。

教大校長張仁良表示感謝世界銀行與柬埔寨教育、青年及體育部支持，促成協作，形容教大致力為香港以至周邊地區的教育革新發揮影響力，十分高興能夠藉著是次合作，為東南亞地區的教育轉型出一分力。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅