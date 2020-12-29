  • 20°C
香港時間 : 20201230日 (三) 00:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中大醫院】住院、日間病人需持72小時內新冠病毒陰性證明　商討明年首季接收病情穩定確診者

社會 23:14 2020/12/29

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

下周三開幕的中大醫院將設有15名駐院醫生及約70名護士，及逾300位掛單私家醫生（陳靜儀攝）

新冠疫情持續下，下周三開幕的中大醫院將設有15名駐院醫生及約70名護士，及逾300位掛單私家醫生。該院營運總監胡志遠透露，至明年10月會增聘至25名駐院醫生及100名護士。

改裝兩層變負壓病房

他又指，該院明年第一季可改裝兩層病房至負壓病房，並已向港府表達醫院可接收病情較穩定的新冠肺炎確診病人。

中大醫院行政總裁馮康指出，下周三投入服務起，除門診病人及訪客外，將要求所有住院、接受日間治療程序的病人（例如內視鏡檢查病人），必須持有及出示入院前72小時內有效的新冠病毒核酸檢測陰性化驗報告，但有關檢測由病人自費，並須由政府認可化驗室進行，病人亦可選擇透過該院安排進行檢測，並支付檢測成本價。

人手方面，目前有逾300名私家醫生已獲中大醫院批出許可，可於接收病人到醫院及提供服務；另外，醫院投入服務初期，將有約70名護士提供服務。胡志遠透露，該院現有15名駐院醫生及約70名護士，明年10月會增聘至25名駐院醫生及100名護士，而每間標準病房護士與病人比例為1︰8，即由1名護士照顧8名病人，至於單人病房護士與病人比例則為1︰4。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

相關文章

【中大醫院】下周三起分階段運作首設7服務　引先進科技打造智慧醫院
23:08 2020/12/29
【中大醫院】下周三起分階段運作首設7服務　引先進科技打造智慧醫院
護士 疫情 記者 病毒檢測 新冠肺炎 iPhone 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
15:51 2020/12/28
【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣
16:59 2020/12/28
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣
【N無津貼】港府預留14億元推第二輪「N無津貼」 1月4日起接受申請3人住戶獲派1.25萬元
11:23 2020/12/29
【N無津貼】港府預留14億元推第二輪「N無津貼」 1月4日起接受申請3人住戶獲派1.25萬元