【中大醫院】住院、日間病人需持72小時內新冠病毒陰性證明　商討明年首季接收病情穩定確診者

▲ 下周三開幕的中大醫院將設有15名駐院醫生及約70名護士，及逾300位掛單私家醫生（陳靜儀攝）

新冠疫情持續下，下周三開幕的中大醫院將設有15名駐院醫生及約70名護士，及逾300位掛單私家醫生。該院營運總監胡志遠透露，至明年10月會增聘至25名駐院醫生及100名護士。

改裝兩層變負壓病房

他又指，該院明年第一季可改裝兩層病房至負壓病房，並已向港府表達醫院可接收病情較穩定的新冠肺炎確診病人。

中大醫院行政總裁馮康指出，下周三投入服務起，除門診病人及訪客外，將要求所有住院、接受日間治療程序的病人（例如內視鏡檢查病人），必須持有及出示入院前72小時內有效的新冠病毒核酸檢測陰性化驗報告，但有關檢測由病人自費，並須由政府認可化驗室進行，病人亦可選擇透過該院安排進行檢測，並支付檢測成本價。

人手方面，目前有逾300名私家醫生已獲中大醫院批出許可，可於接收病人到醫院及提供服務；另外，醫院投入服務初期，將有約70名護士提供服務。胡志遠透露，該院現有15名駐院醫生及約70名護士，明年10月會增聘至25名駐院醫生及100名護士，而每間標準病房護士與病人比例為1︰8，即由1名護士照顧8名病人，至於單人病房護士與病人比例則為1︰4。

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記者：鄧凱文