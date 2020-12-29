【強烈寒潮】天文台晚上11時發出強烈季候風信號　本港吹偏北強風間中達烈風程度

▲ 天文台今日(29日)晚上11時發出強烈季候風信號，本港吹偏北強風間中達烈風程度。資料圖片

由強烈寒潮帶來的冷鋒逼近，天文台今日(29日)晚上11時發出強烈季候風信號，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。

天文台提醒市民，如果正身在當風地方，會受到偏北風的正面吹襲，請採取預防措施，以防強勁陣風帶來損害。花盆及可能被風吹倒的物件應搬入室內。打算參加水上運動或進行海上工作人士請特別小心，以防大風大浪帶來的危險。在離岸海域，風浪尤其大。

天文台表示一道冷鋒今日在華中形成，並逐漸向南移動橫過廣東內陸，令該區氣溫顯著下降。預料冷鋒會在晚間橫過廣東沿岸，受隨後的強烈寒潮影響，未來一兩日華南氣溫顯著下降，風勢頗大，天晴及非常乾燥。

預測本港明日(30日)星期三天氣顯著轉冷，初時部分時間多雲，早上氣溫約12度，晚上市區氣溫進一步降至最低約10度，新界再低兩三度。吹清勁至強風程度北風，離岸及高地吹烈風。展望本港在除夕及元旦市區早上氣溫更降至7、8度，新界再低兩三度，天晴及非常乾燥；週末期間早上氣溫仍然偏低。

天文台在今日(29日)下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港未來數天天氣寒冷，提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。

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責任編輯 李志強