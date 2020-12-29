【百年古蹟】林鄭月娥支持保留主教山配水庫古羅馬式建築　冀保育讓市民欣賞遊玩

▲ 深水埗主教山百年配水庫內發現古羅馬式歷史建築。林鄭月娥fb圖片

特首林鄭月娥今(29日)晚上在社交網站貼文，主動回應深水埗主教山發現古羅馬式歷史建築，認為即使不是古物古蹟專家，在香港發現這些漂亮和相當完整的舊建築，都會覺得很值得保留，而她作為前發展局局長兼法定的古物事務監督，也深有同感。她期待在古物諮詢委員會的支持下，這個水務遺址也可保育成為一處可供市民欣賞遊玩的地方。

相信不少市民今日都會從電視新聞或透過社交媒體上傳送來照片看到一些像古羅馬時期的歷史建築物，即使大家不是古物古蹟專家，都會覺得在香港發現這些漂亮和相當完整的舊建築，很值得保留。作為香港前發展局局長兼法定的古物事務監督，我也深有同感。

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林鄭月娥表示建築物位於深水埗主教山，在對保育有熱誠的市民提出關注後，水務署已馬上停止有關食水減壓缸重整工程，並在今日下午聯同古物古蹟辦事處的同事向公眾交代，強調將安排專家研究評估，然後交由古物諮詢委員會進行評級。水務署會在有決定前保護建築物和整個工程範圍；由於工地有一定危險，也請大家不要嘗試進入，免生意外。

她表示供水是市民生活的必需品，因此香港不少水務設施歷史悠久。而在古物諮詢委員會的建議下，她在2009年就以古物事務監督身份把大潭水塘群和其他五個戰前水塘内一共41項具歷史價值的水務設施一併列為法定古蹟，其後並親自與水務署署長和古物諮詢委員會主席一同主持了大潭水塘文物徑的開幕。文物徑全長5公里，途經21項列為法定古蹟的水務歷史建築，深受市民歡迎。

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責任編輯 李志強