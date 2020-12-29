【新冠肺炎】彩雲邨豐澤樓排水管檢查及維修料元旦日完成　料18個月完成全港80萬公屋公用排水管檢查

▲ 房委會指現正為轄下的黃大仙彩雲（二）邨進行「排水管檢查計劃」，若取得租戶的配合，預計於本星期五（即1月1日）完成豐澤樓所有單位的排水管檢查及維修。（經濟日報資料圖片）

房委會今（29日）晚表示，自今年發現新冠肺炎疫情後，房署已為130個公共屋邨約1200幢大廈（包括租者置其屋計劃屋邨）、約10萬個公屋單位的排水喉管進行詳細檢查，絕大部分單位的喉管均狀況良好，餘下的則按需要進行適切維修。房屋署正對餘下約300幢至今仍未進行排水設施檢查的公屋大廈作初步檢查，並預計會於明年3月底前完成相關工作。



房委會發言人表示十分關注轄下公共租住屋邨的排水管狀況，並在疫情期間主動派員檢查與確診單位共用同一排水系統的公屋單位的排水設施，亦設立特別渠務檢查計劃，調撥額外資源專責處理相關事宜，以減低新冠肺炎的傳播風險。此外，房委會亦於今年10月28日進一步展開「排水管檢查計劃」，以作預防措施。



在「排水管檢查計劃」下，房屋署會根據疫情期間在其轄下出租公共屋邨進行初步檢查時所發現的渠管狀況、維修紀錄、長者住戶的百分比、屋邨或大廈的樓齡等因素，為房委會轄下約80萬個公屋單位訂定檢查次序，並優先檢查其中曾出現確診個案的屋邨的公用排水管。進行公用排水管主動檢查時，房屋署會按需要安排適切維修，整個計劃預期於18個月內完成。



房委會指現正為轄下的黃大仙彩雲（二）邨進行「排水管檢查計劃」，若取得租戶的配合，預計於本星期五（即1月1日）完成豐澤樓所有單位的排水管檢查及維修。



房委會發言人表示，「房委會一直積極配合政府的防疫措施，並調配更多資源加強轄下所有公共屋邨的日常清潔及消毒工作，當中包括在人流較多的公用地方增加清潔及消毒的次數，包括各座大廈入口、保安閘門及升降機的按鈕和控制板、升降機廂及大堂、走廊、樓梯及扶手、信箱表面等。房委會亦已增加公用排水管的消毒次數，以減低病毒的傳播風險。我們也透過多方面的宣傳渠道，如張貼通告和海報、社交媒體，呼籲居民及商戶注重良好的個人、家居、店鋪和環境衞生，以及減少社交接觸等。」

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責任編輯：楊玉珠