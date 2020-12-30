【新冠肺炎】新增11間食肆曾有確診者到訪　北角薩莉亞及新葵興廣場美心MX上榜

▲ 新增11間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（29日）新增53宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，本地個案佔50宗，當中14宗屬源頭不明，患者年齡介乎6個月至86歲。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增11間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，其中九龍城有4間食肆上榜。

根據衞生防護中心資料，新增的11間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

北角 新都城大廈 薩莉亞意式餐廳（21/12/2020 #8399）

灣仔 安東大廈 大發茶餐廳（22/12/2020 #8513）

九龍

九龍城 晴朗商場 潮家海鮮酒家（21/12/2020 #8318）

九龍城 壹號茗薈 美心MX（22/12/2020 #8404）

九龍城 九龍城市政大廈 樂園 （22/12/2020 #8430, 8434）

九龍城 譚公道 120 號 陽光餐廳（23/12/2020 #8404）

太子 聯合廣場 百好名宴（23/12/2020 #8469）

尖沙咀 K11 Musea Afternoon Tea TEAROOM（23/12/2020 #8578）

新界

葵涌 新葵興廣場 美心MX（24/12/2020 #8586）

天水圍 置富嘉湖2期 彩逸皇宮（25/12/2020 #8586）

將軍澳 翠林新城 翠源星小廚（25/12/2020 #8621）

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責任編輯：黃泳欣