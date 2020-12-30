【湯馬戀】馬國明湯洛雯頻頻拍拖睇樓 傳馬明靚湯好事近明年結婚
娛樂 10:46 2020/12/30
自從湯馬戀曝光後，馬國明和湯洛雯的戀情成為大眾焦點，二人亦不時在網上隔空互動放閃。此外，現年46歲的馬明及33歲的靚湯亦經常被摧婚。
有指靚湯爸爸湯鎮宗早為女兒湯洛雯的婚事作準備，去年以湯洛雯的名義，豪擲5000萬購入約2000呎的馬鞍山雲海別墅Lily Avenue單號別墅，作為湯洛雯的嫁妝。
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明言結婚比得獎重要
馬國明和靚湯更不時被發現拍拖睇樓，經常傳出結婚的好消息。
馬國明曾被玄學家李居明分析明年運程，指屬虎的他「紅鸞星動」，很大機會結婚。馬國明亦曾明言：「娶老婆比獲得視帝更好！結婚是人生大事，覓得伴侶是一輩子的，比獲獎更好。」
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靚湯早已帶馬明去見家長，其父母及妹妹均對馬明有讚冇彈，似乎二人的婚事沒有任何阻礙。
湯鎮宗對未來女婿十分滿意，並謂希望二人盡快成家立室。
愛錫女兒的他去年已豪擲5000萬，以靚湯的名義購入約2000呎的馬鞍山雲海別墅Lily Avenue單號別墅，送給靚湯作嫁妝。
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撰文 : TOPick柴犬出動