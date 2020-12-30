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【湯馬戀】馬國明湯洛雯頻頻拍拖睇樓　傳馬明靚湯好事近明年結婚

娛樂 10:46 2020/12/30

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

靚湯和馬明被指明年結婚。

自從湯馬戀曝光後，馬國明和湯洛雯的戀情成為大眾焦點，二人亦不時在網上隔空互動放閃。此外，現年46歲的馬明及33歲的靚湯亦經常被摧婚。

有指靚湯爸爸湯鎮宗早為女兒湯洛雯的婚事作準備，去年以湯洛雯的名義，豪擲5000萬購入約2000呎的馬鞍山雲海別墅Lily Avenue單號別墅，作為湯洛雯的嫁妝。

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明言結婚比得獎重要

馬國明和靚湯更不時被發現拍拖睇樓，經常傳出結婚的好消息。

馬國明曾被玄學家李居明分析明年運程，指屬虎的他「紅鸞星動」，很大機會結婚。馬國明亦曾明言：「娶老婆比獲得視帝更好！結婚是人生大事，覓得伴侶是一輩子的，比獲獎更好。」

【姊妹反目】湯洛雯暗示被心穎unfollow　傳為馬國明反目靚湯交代跟好姊妹關係

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靚湯早已帶馬明去見家長，其父母及妹妹均對馬明有讚冇彈，似乎二人的婚事沒有任何阻礙。

湯鎮宗對未來女婿十分滿意，並謂希望二人盡快成家立室。

愛錫女兒的他去年已豪擲5000萬，以靚湯的名義購入約2000呎的馬鞍山雲海別墅Lily Avenue單號別墅，送給靚湯作嫁妝。

同場加映：鄭子誠劉倩怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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