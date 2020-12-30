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【是非不斷】柳俊江涉衝燈危駕被補 　今年傳婚變跟人毆鬥後再惹官非

娛樂 10:11 2020/12/30

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柳俊江涉危駕。

現年39歲的前新聞主播柳俊江，今年是非不斷。昨晚（12月29日）約7時有私家車司機駕車至尖沙咀，疑未有依交通燈號指示停車，與電單車相撞，據知涉嫌危險駕駛被捕的司機為柳俊江。

【惹火帖文】帶子女露營生火惹爭議　柳俊江遭網民圍攻：為何你覺得是草地

柳俊江在今年是非不斷。（取自IG）

柳俊江涉交通意外

昨晚（12月29日）一輪私家家由尖沙咀梳士巴利道18號一停車場開出，沿漆咸道南方向前行，私家車司機疑未有依交通燈號指示停車，令一架駛至漆咸道南交界時的電單車收掣不及，與私家車相撞。

經初步調查，私家車為39歲姓柳男司機，涉嫌危險駕駛被捕，正被扣留調查。有指涉案司機為傳媒人柳俊江。

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9月跟妻友人互毆

人稱「柳爺」的傳媒人柳俊江今年屢惹是非，今年9月早前他與一名男子涉嫌打鬥被捕，當時柳俊江的太太雷康怡與一名25歲的男友人於觀塘用膳，柳俊江出現並與該名25歲的無業男子發生爭執繼而動武。

隨後傳出柳爺與結婚十年的太太雷康怡感情生變、處於分居狀態。柳爺在社交網站發文承認發生衝突，但卻未有就離婚消息作出回應，只表示自己會一如以往地全心愛家人。

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至10月時，柳俊江在社交平台，寫下一段疑是離婚宣言的留言：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」疑似暗示結跟跟太太的十年婚姻。

【婚變疑雲】前主播柳俊江認曾與太太朋友衝突　柳爺公開道歉並稱：一場誤會

在本月12日，柳俊江於個人社交平台分享一張跟子女野外露營的相片，但照片中他在野外生火，此舉令他被網友狂轟，有網民更勸籲：「請不要在野外直接生火，無論是否草地」。

對於被圍攻，柳俊江也有回應網民，他說：「點解你覺得呢個係草地。」其後更澄清該處是海灘。

撰文 : TOPick柴犬出動

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