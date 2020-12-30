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【恐怖奶奶】兒子婚後仍母子共浴　奶奶下蠱咀咒新抱：誰叫你搶走我兒子

親子 10:34 2020/12/30

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奶奶不滿新抱搶走兒子，竟向新抱下咒。

婆媳關係一向是婚姻中的難題，特別是奶奶捨不得離開兒子，覺得新抱搶去兒子，就更難處理。台灣有律師近日就在節目中分享誇張的案例，有人妻結婚後，發現丈夫仍與奶奶共浴，奶奶甚至向人妻下咒，被發現後仍理直氣壯「誰叫你搶走我兒子」。

台灣律師蘇家宏，近日在節目《震震有詞》中分享案例，他表示，曾有一名人妻在婚後發現，丈夫一直與奶奶一起洗澡，覺得很奇怪。她雖向丈夫反映過，但丈夫卻不以為然，

從小洗到大，哪個地方沒被看過、沒被洗過？

蘇律師指，有媽媽在兒子婚後仍與兒子共浴。（影片截圖）

人妻遭奶奶下咒

由於夫妻之間感情很好，人妻最後也只得無奈接受丈夫母子共浴一事。不過，後來有一天，人妻感到身體不適，看過醫生也查不出原因，而且感覺愈來愈奇怪，偶然聽到他人說起，懷疑是遭人下蠱或下咒。

人妻抱著疑問在睡房搜索，竟在床底發現一張符和一根針，於是向奶奶查問。沒想到，奶奶直言不諱，承認是自己下咒，更理直氣壯地表示，

我就看不順眼啊！你要搶走我兒子啊！

人妻非常生氣，向丈夫投訴，然而「媽寶」丈夫仍護著奶奶，直呼不可能，認為「媽媽都是對我們好啊！」人妻最終無法忍受這對母子，決定離婚。蘇家宏指出，在婚姻當中，丈夫不應對此事不聞不問，應站出來與母親協商，甚至應主動提出與母親分開住，才可能改善這情況。

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責任編輯：王明芳

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