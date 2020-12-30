【巨匠殞落】法國時裝大師Pierre Cardin享年98歲　70年代推前衛太空服聲名大噪

▲ 法國時裝設計師Pierre Cardin逝世，享年98歲。（圖片法新社）

2020年的而且確是糟糕的一年，繼Kenzo（高田賢三）因為新冠肺炎而逝世後，剛傳來的消息是另一位法國時裝設計師巨匠Pierre Cardin早前於巴黎逝世，享年98歲，雖然消息沒有指出Pierre Cardin逝世的原因，但無可否認的是這位設計師曾經在60、70年代影響著全球的時裝潮流。

▲ Pierre Cardin一生名成利就，7、80年代將自己名字以牌照形式經營，生產了很多與時裝無關的生活產品。（網上圖片）

時裝設計師Pierre Cardin於1922年在意大利威尼斯出生，童年時就對設計服裝有著濃厚興趣，在50年代開始創立自己品牌，當時在巴黎的rue de Richepanse街道些設開設店舖，難得的是店舖至今仍然營業。

談到這位大師在設計生涯中最火紅的日子，當然要數到6、70年代，箇中的原因是當時人類登陸月球，大家都對未來和太空產生莫大的興趣，而Pierre Cardin亦因此獲得靈感，創作了不少俱未來感的服裝，雖然這些服裝未必可以在真實生活中可以穿著，但設計大膽，異想天開，故此有著Space Age．Future Fashion的美譽。

到了1973年，Pierre Cardin有感自己的事業愈趨成熟，於是成立了皮爾·卡登公司，將自己的名字以牌照形式賣給不同與時裝無關的品牌，例如有餐廳、行李箱、汽車、甚至家電等產品，一時間他的名字遍佈全世界，為他賺取了大量利潤，同時開創了時裝設計師以自己名字作牌照式經營的模式。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不過，雖然賺得全世界（他是其中一位最早開發中國市場的外國時裝設計師），但可惜的是有實在有不少產品濫竽充數，加上他的創意停滯不前，產品又沒有嚴控監管，Pierre Cardin的人氣在80年末已經不復當年勇。

而今年10月初，一套名為《House of Cardin》的紀錄片在威尼斯影展上播映，紀念了這一代大師的光輝歲月，當時他亦在首映時出席，亦是他最後一次向大眾露面，今年一代大師雖離我們而去，但留下的創作足可以一直在時裝史上照耀下去。

記者：何偉雄