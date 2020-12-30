  • 15°C
香港時間 : 20201230日 (週三) 12:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】熊樹仁化身月老撮合Rebecca家樂　沈可欣捉蛇尖叫10分鐘【有片】

娛樂 12:05 2020/12/30

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

家樂與Rebecca有組成《愛‧回家之開心速遞》新CP。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》Rebecca「葉碧嘉」（沈可欣飾）與「鐵面陳」（王致狄飾）分手後，終於有望迎接新戀情，期待與Rebecca新加入《愛‧回家之開心速遞》「高栢菲」（湯盈盈飾）的前男友「金家樂」（吳家樂飾）擦出火花。

Rebecca家樂有望發展？（《開心速遞》截圖）

【變種病毒】《開心速遞》吳家樂往英國探子女　遇封關令下滯留平常心面對

熊樹仁出馬

熊樹仁（單立文飾）非常熱心為高栢菲前男友金家樂牽線，撮合他與剛失戀的Rebecca發展。

可惜，家樂早已聽聞Rebecca的事蹟，對她處處防備。

家樂處處防備。（《開心速遞》截圖）

沈可欣克服恐懼

在熊樹仁的設計下，Rebecca與家樂一同學習煮蛇羹。怎料家樂對蛇非常恐懼，反成「美救英雄」。不過，後來家樂知道Rebecca為人細心及有孝心，對她漸改觀，二人似乎有望組成新CP。

在劇中，沈可欣十分鎮定地捉住兩條蛇，不過原本她心中感害怕。

沈可欣在個人社交平台上載當日拍攝花絮影片，片中的她與家樂齊捉住一蛇，沈可欣明顯有點抗拒，反而吳家樂較大膽。她並寫道：「人生一大突破掂我最驚嘅蛇第一次掂佢，我尖叫咗出嚟最後我用咗大約十分鐘時間去克服佢地同佢哋做咗朋友佢哋分別叫小黑同點點。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【開心速遞】袁文傑本周迎娶張潔蓮　坦言年紀不小：如果決定生就要快

暫時返港無期

剛加入劇組的家樂，早前飛抵英國陪太太周蕙蕙以及3名子女過聖誕，由於港府頒下「英國封關令」，令家樂暫時滯留英國。

吳家樂跟太太周蕙蕙。(取自IG）

家樂回應媒體訪問時表示原本計劃12月尾或1月初返港，但暫時返港無期，惟未感到太擔心。

至於工作方面，有份參與《愛‧回家之開心速遞》的家樂已跟公司TVB溝通，總之一家人齊整平安便好了。

同場加映：林淑敏、許家傑飾和「Philip仔」梁禹勤專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】袁文傑心痛繁殖場虐待棄養寵物　發長文揭發配種貓狗慘況
15:05 2020/12/14
【開心速遞】袁文傑心痛繁殖場虐待棄養寵物　發長文揭發配種貓狗慘況
【開心速遞】單立文紀念《賭俠》上映30周年　《愛回家》熊樹仁曾侯賽因上身：想偷我雞？【有片】
18:19 2020/12/14
【開心速遞】單立文紀念《賭俠》上映30周年　《愛回家》熊樹仁曾侯賽因上身：想偷我雞？【有片】
【開心速遞】安仔再扮女人險被污辱　朱Ling護花怒打咸濕老板：你唔好攪佢！【有片】
14:35 2020/12/19
【開心速遞】安仔再扮女人險被污辱　朱Ling護花怒打咸濕老板：你唔好攪佢！【有片】
【萬千星輝2020】《開心速遞》大小姐升呢首次提名視后　林淑敏謙稱：只是機會選擇了我
12:28 2020/12/20
【萬千星輝2020】《開心速遞》大小姐升呢首次提名視后　林淑敏謙稱：只是機會選擇了我
【開心速遞】安仔皮膚白滑更勝島大女神　跟金城安學護膚7大要點【有片】
12:23 2020/12/23
【開心速遞】安仔皮膚白滑更勝島大女神　跟金城安學護膚7大要點【有片】
吳家樂 沈可欣 娛樂人物職業 演員 開心速遞 TVB 出入境管制 英國 單立文 湯盈盈

最高瀏覽

【N無津貼】港府預留14億元推第二輪「N無津貼」 1月4日起接受申請3人住戶獲派1.25萬元
11:23 2020/12/29
【N無津貼】港府預留14億元推第二輪「N無津貼」 1月4日起接受申請3人住戶獲派1.25萬元
【狠心棄養】Tesla 車主載年老拉布拉多郊外棄養 忠犬原地守候苦等主人到天黑
16:02 2020/12/29
【狠心棄養】Tesla 車主載年老拉布拉多郊外棄養 忠犬原地守候苦等主人到天黑
【嫁到世界邊端】旅遊達人謝茜嘉結婚　閃嫁摩洛哥男友被指離商台移民
10:45 2020/12/29
【嫁到世界邊端】旅遊達人謝茜嘉結婚　閃嫁摩洛哥男友被指離商台移民