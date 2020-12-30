【開心速遞】熊樹仁化身月老撮合Rebecca家樂　沈可欣捉蛇尖叫10分鐘【有片】

▲ 家樂與Rebecca有組成《愛‧回家之開心速遞》新CP。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》Rebecca「葉碧嘉」（沈可欣飾）與「鐵面陳」（王致狄飾）分手後，終於有望迎接新戀情，期待與Rebecca新加入《愛‧回家之開心速遞》「高栢菲」（湯盈盈飾）的前男友「金家樂」（吳家樂飾）擦出火花。

▲ Rebecca家樂有望發展？（《開心速遞》截圖）

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熊樹仁出馬

熊樹仁（單立文飾）非常熱心為高栢菲前男友金家樂牽線，撮合他與剛失戀的Rebecca發展。

可惜，家樂早已聽聞Rebecca的事蹟，對她處處防備。

▲ 家樂處處防備。（《開心速遞》截圖）

沈可欣克服恐懼

在熊樹仁的設計下，Rebecca與家樂一同學習煮蛇羹。怎料家樂對蛇非常恐懼，反成「美救英雄」。不過，後來家樂知道Rebecca為人細心及有孝心，對她漸改觀，二人似乎有望組成新CP。

在劇中，沈可欣十分鎮定地捉住兩條蛇，不過原本她心中感害怕。

沈可欣在個人社交平台上載當日拍攝花絮影片，片中的她與家樂齊捉住一蛇，沈可欣明顯有點抗拒，反而吳家樂較大膽。她並寫道：「人生一大突破掂我最驚嘅蛇第一次掂佢，我尖叫咗出嚟最後我用咗大約十分鐘時間去克服佢地同佢哋做咗朋友佢哋分別叫小黑同點點。」

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暫時返港無期

剛加入劇組的家樂，早前飛抵英國陪太太周蕙蕙以及3名子女過聖誕，由於港府頒下「英國封關令」，令家樂暫時滯留英國。

▲ 吳家樂跟太太周蕙蕙。(取自IG）

家樂回應媒體訪問時表示原本計劃12月尾或1月初返港，但暫時返港無期，惟未感到太擔心。

至於工作方面，有份參與《愛‧回家之開心速遞》的家樂已跟公司TVB溝通，總之一家人齊整平安便好了。

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