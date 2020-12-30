【飛機播毒】俄國返華確診公民為登機將陽性結果改陰性　機艙恐成播毒空間危害同機乘客

▲ 俄國返華公民篡改檢測結果，為登機將陽性改陰性入境。

全球新冠肺炎疫情持續，1名中國公民為了登機由俄羅斯回國，私下篡改新冠病毒陽性檢測報告，入境時檢出確診新冠肺炎。

據中國駐俄羅斯大使館，12月中旬一名黃姓中國公民由伊爾庫茨克市經莫斯科市，乘搭俄羅斯航空航班回國。黃於俄羅斯多次檢測，其血清IgM抗體呈陽性，不符合登機條件。於是黃向另一名鄭姓中國公民請求協助，並支付一定費用，將檢測結果由陽性改為陰性。

結果黃使用偽造檢測報告騙領健康碼後，於12月17日乘SU208航班回國，入境後被確診感染新冠肺炎。

中國駐俄大使館：行為極其惡劣

對此，中國駐俄大使館指，黃某、鄭某篡改檢測結果的行為性質極其惡劣，不僅給同航班乘客健康安全帶來巨大威脅，也嚴重干擾了國內防疫工作。呼籲赴華旅客遵守各項防疫規定，切勿心存僥倖心理，做出違反法律和道德的行為。大使館亦將繼續加大反查力度，對造假行為絕不姑息，發現一宗，查處一宗。

同場加映，日常活動染疫風險及檢測兒童口罩：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

理大檢測6個產地兒童口罩 印尼口罩過濾率僅得12%

新冠肺炎影響下，口罩供應緊張。家長經常要留意哪裡有售兒童口罩，又怕買到黑心口罩。理工大學為TOPick實測6款來自不同國家的兒童口罩，分別模擬在一般呼吸及深呼吸之下的粒子穿透率，結果發現其中兩款遠遠不達所標示的水平！

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：羅嘉欣