【跨年騷】五月天除夕夜網上騷迎2021　阿信：我們會在一起【附連結】

▲ 五月天除夕夜開免費開騷。

台灣天團五月天原定由聖誕節舉行的《好好好想見到你》演唱會因疫情延期，而12月31日在桃園國際棒球場舉行的首場，五月天公布變成網上跨年夜演出，邀廣大粉絲看免費線上演唱會，享受搖滾區快感。

昨日阿信和五月天官方社交平台公布，跨年夜（12月31日）當晚11點15分起將獻上《好好好想見到你》跨年演唱會線上特別版，讓未能購票到桃園棒球場和五月天一起跨年的粉絲，可以透過線上演唱會，一起迎向新的一年。

阿信談到：「又一次在空無一人的體育場任性開一場演唱會，只有為你。我們要從踟躕前行的2020，唱到煙花盛開的2021。你從瘋狂世界的當時青春，不知不覺變成後來的我們。無論你在世界的哪個角落，前往2021的那一秒，我們會在一起。」

演唱會連結：https://www.youtube.com/user/binmusictaipei/featured

另，音樂串流平台JOOX亦於除夕夜免費直播五月天《好好好想見到你Mayday fly to 2021》跨年演唱會線上特別版。

直播日期：12月31日

時間：晚上11點15分

獨家播出平台：JOOX（手機版或桌面版應用程式及JOOX 網站均可收看）

除五月天，JOOX亦將會獨家直播張惠妹《20/21 UTOPIA EAST》線上演唱會供VIP用戶收看。這次演唱會將會結合橫跨2007年至2017年的四場演唱會精華，包括「Star世界巡迴演唱會」、「阿密特首次世界巡迴演唱會」、「Ameizing世界巡迴演唱會」和「烏托邦世界巡城演唱會」，一口氣重溫這些年來的經典場面！

JOOX獨家跨年直播張惠妹《20/21 UTOPIA EAST》線上演唱會詳情：

直播日期：12月31日

時間：晚上9點30分

獨家播出平台：JOOX（手機版或桌面版應用程式及JOOX 網站均可收看）

