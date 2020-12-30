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【防疫抗疫基金】合資格遊戲機中心及麻將館持牌人　將獲發一次性10萬元資助

社會 10:59 2020/12/30

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遊戲機中心資助計劃及麻將／天九牌照持有人資助計劃今日開始接受申請。（資料圖片）

新一輪的「防疫抗疫基金」下的遊戲機中心資助計劃及麻將／天九牌照持有人資助計劃今日（30日）開始接受申請，旨在為其處所由今年12月初起關閉的牌照持有人或場所負責人提供即時的財政紓困，合資格牌照持有人將獲一次性10萬元資助。

政府指，遊戲機中心資助計劃為每個在《遊戲機中心條例》（第435章）下獲發牌的合資格遊戲機中心營運者、已獲豁免受該條例規管（或已遞交相關豁免申請）的合資格電競場地營運者及已向民政事務總署轄下的牌照事務處（牌照處）登記的合資格互聯網電腦服務中心營運者；而麻將／天九牌照持有人資助計劃則為每個在《賭博條例》（第148章）下獲簽發麻將／天九牌照的合資格牌照持有人發出資助。

兩項資助計劃的申請表格及申請指引可於牌照處網頁下載或到其辦事處索取。合資格的牌照持有人或場所負責人可向牌照處遞交申請。截止申請日期為2021年1月30日。牌照處在收到填妥的申請表格及相關文件後，一般可於約兩星期內發放資助。

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責任編輯：陳子謙

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