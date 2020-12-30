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油麻地多層停車場明年1月1日起終止營運　運輸署籲車主將車輛駛離停車場

社會 11:07 2020/12/30

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油麻地多層停車場明年1月1日起全面封閉並永久終止營運。（資料圖片）

運輸署今日（30日）提醒市民，為配合路政署進行中九龍幹線的建造工程，油麻地多層停車場明年1月1日（星期五）起全面封閉並永久終止營運。

由12月31日（星期四）中午12時起，停車場營辦商會停止讓車輛以時租方式進入停車場停泊，而持有有效泊車月票的人士其車輛則可繼續進入並停泊至停車場封閉為止。所有停車場使用者須於停車場封閉前，將車輛駛離停車場。明年1月1日凌晨12時1分後仍然停泊在停車場的車輛會被拖走，有關車輛的車主或駕駛者須繳付相關的泊車費和拖車費。停車場內已張貼告示詳述有關安排。

駕駛人士可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」，查詢油麻地、佐敦及旺角一帶的停車場及路旁泊車位的位置，以及取得部分停車場的實時空置泊車位資訊，以便尋找適合的泊車位。

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責任編輯：陳子謙

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