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【食用安全】打邊爐洗西洋菜驚見26條蟲　 網友：浸10幾分鐘已出嚟【附多種蔬菜清洗方法】

食用安全 11:24 2020/12/30

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

有網民洗西洋菜時驚見大量蟲浮現

在家煮飯、打邊爐要留意！近日有網民在家浸洗西洋菜，只是浸了鹽水10分鐘，就已有許多大大小小的蛞蝓（俗稱鼻涕蟲）出現，令他被逼放棄該批西洋菜。洗菜時偶然也會見到菜蟲出現，不同蔬菜的清洗方法也不同，想洗得乾淨，吃得安心，就要留意了。

事主在facebook群組「香港火鍋關注組」發文並上載相片，提醒喜愛打邊爐，又愛吃西洋菜的人士要小心，尤其是下雨的日子。從相片可見，鋅盆旁有26條大大小小的蟲，為經常藏於西洋菜裡面的蛞蝓。但他表示，相片展示的蟲只是其中一部份，浸鹽水就會出來，已浸了10分鐘，但還有很多沒出來，直言「太多了，最後要同西洋菜講bye bye了」。有網民看了也被蟲的數量嚇倒，不禁打冷顫。

蛞蝓通常流連菜的底部

歐羅有機農場負責人黃如榮早前接受TOPick訪問時指，蛞蝓習慣在潮濕陰涼地方生活。因西洋菜在濕地種植，較適合蛞蝓棲息。牠通常流連在菜的底部蠶食菜葉，有時收割會不小心一併割下，再帶入市場，因此市民洗菜時偶爾會發現有蛞蝓。

究竟清洗和烹調西洋菜有何技巧？TOPick整合專家意見以及香港餐務管理協會「香港中小企常用食物規格資料庫」的資料，歸納出以下貼士：

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清洗不同蔬菜的方法

浸會大學香港有機資源中心一項檢測發現，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），長期攝入除害劑，可致急性中毒，損害身體各器官；部分除害劑被人體吸入，可導致呼吸困難。有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。到底清洗不同蔬菜，怎樣洗才最乾淨？要用鹽水還是用清水？

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【同場加映】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥

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責任編輯：羅嘉欣

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