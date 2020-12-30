【新冠肺炎】消息：新增逾50宗確診個案　涉不明源頭感染

▲ 消息指今日（30日）新增逾50宗確診個案。

本港第四波疫情未止，消息指今日（30日）新增逾50宗確診個案，涉不明源頭感染。

衞生防護中心公布，昨日（29日）新增53宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，本地個案佔50宗，當中14宗屬源頭不明，患者年齡介乎6個月至86歲。詳情即看：【下一頁】

港大、理大和衞生署為英國輸入個案分析病毒基因，發現12月1日至今總共有8位由英國返港人士，除了早前公布的3位病人，其餘5名於12月4日至20日返港後的輸入個案，涉及新變種病毒。詳情即看：【下一頁】

政府資助港大進行有關污水檢測病毒的研究，在豐澤樓發現3宗初步確診個案。政府同時收緊強制檢測指引，只要一棟大廈有兩個不認識的單位的患者確診，該棟大廈就需要接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

TOPick診症室每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

不斷更新新冠疫苗種類、接種及比較 科興+復星/BioNTech+阿斯利康，即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙