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【新冠肺炎】消息：新增逾50宗確診個案　涉不明源頭感染

社會 12:30 2020/12/30

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消息指今日（30日）新增逾50宗確診個案。

本港第四波疫情未止，消息指今日（30日）新增逾50宗確診個案，涉不明源頭感染。

衞生防護中心公布，昨日（29日）新增53宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，本地個案佔50宗，當中14宗屬源頭不明，患者年齡介乎6個月至86歲。詳情即看：【下一頁】

港大、理大和衞生署為英國輸入個案分析病毒基因，發現12月1日至今總共有8位由英國返港人士，除了早前公布的3位病人，其餘5名於12月4日至20日返港後的輸入個案，涉及新變種病毒。詳情即看：【下一頁】

政府資助港大進行有關污水檢測病毒的研究，在豐澤樓發現3宗初步確診個案。政府同時收緊強制檢測指引，只要一棟大廈有兩個不認識的單位的患者確診，該棟大廈就需要接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

TOPick診症室每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

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記者：陳子謙

新冠肺炎疫情 衞生防護中心

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