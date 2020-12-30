【新冠肺炎】商經局一名打字員確診　本月曾2次檢測均呈陰性

▲ 商務及經濟發展局得悉該局一名打字員於昨日確診新冠肺炎。（資料圖片）

商務及經濟發展局得悉該局一名打字員於昨日（29日）確診新冠肺炎。該名人員於添馬政府總部西翼23樓負責後勤工作，日常無須接觸公眾。她最近一次當值日期為本月17日。她曾於本月2日及12日進行檢測，測試結果為陰性。她工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她當值期間有進行體溫檢測，體溫正常。

該名人員是一宗於本月25日確診的個案的密切接觸者，她於本月24日進行檢測，測驗結果為陰性。商經局已即時在該人員的工作地點進行清潔和消毒。有見及該人員在本月29日確診，商經局已安排與該人員在本月17日一同當值的人員在家工作，他們將接受病毒測試。

商經局一直關注新冠肺炎情況，並嚴格執行各項防疫措施。該局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，並已提醒屬下人員注意個人衞生，時刻保持警覺，如有身體不適，要盡早求醫及通知局方。

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責任編輯：陳子謙