【新冠肺炎】元氣壽司新港中心店有員工確診　暫停營業2周至明年1月11日

▲ 元氣壽司新港中心店有員工確診。

元氣壽司表示，昨午（29日）獲悉新港中心分店有員工確診感染新冠肺炎，該名員工主要負責樓面工作，於工作期間一直有佩戴口罩，其最後工作日為本月27日，現正接受治療。

元氣壽司本店有員工確診後，為保障所有員工及顧客之安全，已主動即時暫停新港中心分店的營業，以進行全店徹底清潔及消毒，並銷毀所有已開封或經過處理的食物，更於分店門外張貼告示通知顧客，以策安全。

對此事件，元気寿司非常關注並已透過特別緊急應變小組作出即時跟進，繼續密切監察有關事件、疫情持續發展情況及有關防疫部門的安排，方決定稍後之營業安排。

為安全起見，元氣壽司亦已安排分店的所有員工接受新冠病毒測試及配合衛生防護中心的相關隔離安排，並由即日（29日）起暫停營業14日至明年1月11日。元氣壽司將密切跟進員工的健康狀況，並與衛生防護中心保持緊密聯繫，積極配合任何相關安排及跟進有關事件，以及為被界定為密切接觸者的同事提供支援。

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責任編輯：陳子謙