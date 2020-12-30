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【拆彈專家2】加入跟劉德華+劉青雲鬥戲　謝君豪演白髮狂徒騎劫機鐵

娛樂 11:40 2020/12/30

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謝君豪在《拆彈專家2》演奸角。

劉德華和劉青雲主演的《拆彈專家2》，暫定戲院重開後即上畫，首次加入「拆彈」系列的謝君豪演出大反派，更獻出多個第一次，以「極之瘋狂」來形容自己的角色，絕對危險人物！
 
謝君豪提到在《拆彈專家2》飾演奸角「馬世君」時表示︰「我在戲中並不是拆彈，而是專門放置炸彈，是個極端理想主義者，要將世界推倒重來！」

為了演活角色，謝君豪於造型上作出新突破，他笑說︰「起初想為自己打造一個前所未有造型，本來想駁髮但不成事，所以去染髮，足漂了五次，從來未見過自己這樣子，是個全新的謝君豪。」

他又謂拍攝過後對一頭白髮非常不捨，笑言希望拍另一套電影都保持這個造型。

謝君豪為角色染白髮。

過往曾演出不少反派角色，謝君豪直言「玩炸彈咁激都是第一次」。這位「恐怖分子」更殺入機鐵站和港鐵車廠「開工」，佔領機鐵站和騎劫列車，準備放炸彈。

他笑言非常過癮︰「平時我也會去搭機鐵，但今次可穿梭不同機鐵站拍攝，機會很難得，只有凌晨1點至4點可以拍攝，每次時間都非常緊逼。」
 
提到於車廠內開工，謝君豪坦言大開眼界︰「過往從未入過列車控制室拍攝，要遵守好多規則，因為有一定危險性，不可觸碰任何東西，而且要有工作人員全程在旁。」

他又謂︰「踏入車廠範圍前每人都要聽講解，由個人安全講到規則，因為現場很多電纜，要保持適當距離，手不可以伸太高，驚有電會危險。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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